완도군의회 허궁희 의장 ‘고고 챌린지’ 동참

생활 속 탈 플라스틱 실천 운동 동참 당부

[아시아경제 호남취재본부 최경필 기자] 전남 완도군의회는 허궁희 의장이 생활 속 탈 플라스틱 실천 운동 SNS 릴레이 캠페인 ‘고고 챌린지’에 동참했다고 2일 밝혔다.

허궁희 의장은 지난달 26일 해남군의회 의장의 지명을 받아 동참하게 됐다.

환경부에서 시작한 탈(脫) 플라스틱 운동인 고고 챌린지는 생활 속 ‘우리가 해야 할 일 1가지’와 '하지 말아야 할 일 1가지’ 실천을 다짐한 후 일주일 이내 캠페인 참여 사진, 영상을 게재하고 다음 참여자를 지목하는 방식으로 진행된다.

허 의장은 건강의 섬 완도, 청정바다 수도 완도를 지키기 위해 바다 양식장 설치 자재를 친환경 제품으로 사용하고, 생활 속에서는 일회용품 줄이자는 실천 구호인 “스티로폼 부표 사용 하지 않고, 친환경 부표 사용하고, 일회용품 NO, 친환경 제품 YES”를 외쳤다.

허궁희 의장은 “플라스틱 제품 사용을 줄이고 친환경 제품 사용하기 운동을 실천해 우리 삶의 터전인 청정바다를 보호하는데 모두가 동참해 주길 바란다”고 말했다.

다음 릴레이 주자로는 영암군의회 강찬원 의장을 지명하며, 플라스틱 줄이기 운동이 확산하기를 기원했다.

