10대 주식부자 한달새 지분가치 6조 증발

최태원 회장 26%로 가장 많이 줄어...김범수 의장만 나홀로 증가

[아시아경제 박지환 기자] 최근 한 달 동안 국내 주식부자 주식 재산이 6조원 넘게 감소한 것으로 나타났다. 상위 10명의 주식 부자 대다수의 주식 지분 평가액이 감소한 가운데 김범수 카카오 의장의 경우에만 나홀로 증가했다.

2일 금융정보회사 에프앤가이드에 따르면 지난달 26일 기준 국내 상장사 보유 주식 재산 상위 10위까지 주식부자들의 지분가치는 66조3700억원으로 전달 25일 73조114억원보다 6조6414억원(9.10%) 감소했다. 1월25일 종가 기준으로 3200선을 돌파한 코스피가 같은 기간 6.11% 떨어진 것을 고려하면 이들 주식 부자들의 지분 감소세가 더 가팔랐다.

10대 주식부자 중 주식 재산이 증가한 주인공은 김범수 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 495,000 전일대비 7,000 등락률 +1.43% 거래량 610,649 전일가 488,000 2021.03.02 11:41 장중(20분지연) 관련기사 카카오, 이시간 주가 +1.43%.... 최근 5일 개인 98만 8383주 순매수外人의 컴백.. 사면 오르고 팔면 내린다외국인, 2주 연속 '팔자'…2조 넘게 순매도 close 의장이 유일했다. 김 의장의 주식재산은 5조7628억원에서 1765억원(3.06%) 불어난 5조9393억원을 기록했다. 카카오 주가가 처음으로 50만원을 돌파한 덕이다.

반면 한달 새 다른 주식 부자들의 지분 평가액은 모두 감소했다. 가장 하락폭이 큰 주식 부자는 SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 272,500 전일대비 10,000 등락률 +3.81% 거래량 213,944 전일가 262,500 2021.03.02 11:41 장중(20분지연) 관련기사 정의선-최태원 '수소 동맹'…총리 주재 수소경제위서 회동'여성 이사' 모시기 혈안된 기업들…전문가 '구인난'최태원 다음 타깃은 바이오…佛업체 인수 막바지 close 그룹의 최태원 회장이었다. 최 회장은 4조6078억원이던 주식 평가액이 3조4075억원으로 1조2004억원(26.05%) 줄었다. SK 주가가 35만5000원에서 26만2500원으로 9만2500원(26.1%) 하락한 것이 결정타였다.

최근 3조 클럽에서 탈락한 구광모 LG LG 003550 | 코스피 증권정보 현재가 95,000 전일대비 1,100 등락률 +1.17% 거래량 237,664 전일가 93,900 2021.03.02 11:41 장중(20분지연) 관련기사 '여성 이사' 모시기 혈안된 기업들…전문가 '구인난'여성 사외이사 영입 속도 내는 재계…4대 그룹, '미래사업 전문가' 모시기 경쟁LG하우시스-지투알, 女사외이사로 서수경·최세정 교수 선임 close 그룹 회장이 15.02% 감소율로 뒤를 이었다. 구회장의 지분가치는 3조422억원에서 2조5851억원으로 4570억원 상당의 주식 재산이 사라졌다. 정의선 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 245,000 전일대비 8,000 등락률 +3.38% 거래량 1,440,762 전일가 237,000 2021.03.02 11:41 장중(20분지연) 관련기사 외국인·기관 "사자"에 코스피 반등…LG화학, 8% 상승 中현대차, 中수소전지 법인 기공식 "세계 수소시장 공략" 外人의 컴백.. 사면 오르고 팔면 내린다 close 그룹 회장(-12.63%), 이재용 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 84,200 전일대비 1,700 등락률 +2.06% 거래량 18,606,323 전일가 82,500 2021.03.02 11:41 장중(20분지연) 관련기사 D램 가격 인상!! 삼성, SK 100배 투자증가!! 517조 시장 거머쥔다!!외국인·기관 "사자"에 코스피 반등…LG화학, 8% 상승 中제2의 알리바바!! ‘쿠팡’ 아직 뜨지 않은 신규 수혜 株!! 딱! 말씀드립니다! close 부회장(-11.78%), 정몽구 현대차그룹 명예회장(-11.06%), 홍라희 전 삼성미술관 리움 관장(-7.72%), 고 이건희 삼성그룹 회장(-7.59%), 방준혁 넷마블 넷마블 251270 | 코스피 증권정보 현재가 124,000 전일대비 500 등락률 +0.40% 거래량 135,257 전일가 123,500 2021.03.02 11:41 장중(20분지연) 관련기사 넷마블, 최근 5일 기관 9만 6375주 순매도... 주가 13만 5500원(+0.74%)[클릭 e종목]“넷마블, 기업가치평가 부담 탈피…기존 게임 감소세 관리해야”넷마블, 최근 5일 기관 18만 2250주 순매도... 주가 13만 4500원(-2.54%) close 의장(-5.00%), 서경배 아모레퍼시픽 아모레퍼시픽 090430 | 코스피 증권정보 현재가 238,000 전일대비 3,500 등락률 +1.49% 거래량 81,809 전일가 234,500 2021.03.02 11:41 장중(20분지연) 관련기사 "中양회, V자 회복 출발점 될까"백신경제 증시 키워드 '콘택트'이베이코리아, 아모레퍼시픽과 업무 제휴 협약 체결 close 회장(-3.57%) 등의 순으로 높은 감소율을 나타냈다. 주식 부자 1위인 고 이건희 회장은 1조9984억원이 감소하면서 가장 큰 지분 감소 규모를 보였다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr