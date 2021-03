野 단일화 가상대결…안철수, 나경원·오세훈에 우세

[아시아경제 금보령 기자] 야권의 서울시장 후보단일화 가상대결에서 안철수 국민의당 대표가 국민의힘 오세훈·나경원 예비후보를 앞선다는 여론조사 결과가 1일 발표됐다.

PNR리서치가 머니투데이·미래한국연구소 의뢰로 지난달 28일 만 18세 이상 서울시민 804명을 대상으로 조사한 결과 안 대표는 나 후보와의 양자 대결에서 42.4%대 26.2%로 앞섰다.

안 대표는 오 후보를 상대로도 41.1%대 26.1%로 우위를 나타냈다.

국민의힘 당내 경선에서 양자 대결을 펼쳤을 때 나 후보가 26.9%, 오 후보가 26.2%로 확인됐다.

더불어민주당 당내 경선을 보면 박영선 후보가 43.1%로 우상호 후보(18.3%)를 크게 앞서는 것으로 나왔다.

이번 조사는 지난해 12월 말 행정안전부 주민등록인구 기준으로 지역별·연령별·성별 가중(림가중)을 부여했다. 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.5%포인트다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.

