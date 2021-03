광주신세계 ‘봄 맞이 새 기운 프로젝트’ 전개

모든 고객에 희망 메시지 스티커 증정…‘봄 만끽’ 포토존도 조성

[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 광주신세계가 다가오는 봄을 맞아 고객들에게 특별한 선물을 준비했다.

광주신세계는 생동감과 에너지를 전하는 바람개비와 희망의 메세지를 담은 스티커를 구매금액에 관계없이 모든 고객에게 증정한다고 1일 밝혔다.

‘GOOD THINGS ARE COMING’이라는 주제로 열리는 행사는 600세트 소진시까지 진행된다.

이와 함께 본관 1층 광장에는 바람개비 꽃을 장식해 고객이 백화점에 들어오는 순간 화사하고 설레는 봄을 만끽하고 사진으로 추억할 수 있는 공간을 조성했다.

지친 일상에 활력을 불어 넣어 줄 ‘신세계 바이어 추천 에너지 키트’도 준비했다.

힘차고 건강한 봄을 위한 에너지키트는 손 세정제, 홍삼스틱, 젤리 등 9개의 상품으로 구성됐으며 오는 5일 부터 5만 원 이상 구매 고객에게 증정한다.

이동훈 대표는 “일상생활에 지친 고객들에게 봄의 설렘과 에너지를 전달하기 위해 바람개비, 에너지키트 등을 준비했다”며 “고객들의 삶에 활기를 불어넣고 안전한 쇼핑 환경에 만전을 기하는 등 라이프 스타일을 선도할 것”이라고 말했다.

호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr