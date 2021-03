민간·공공 그린리모델링 지원사업 공고…올해 규모 확대

민간건축물 지원기준 개선…전년대비 2배 규모



[아시아경제 문제원 기자] 국토교통부는 '민간건축물 그린리모델링 이자지원사업'과 '공공건축물 그린리모델링 사업'을 지난달 26일 공고하고, 올해 본격적으로 사업을 확대해나갈 예정이라고 1일 밝혔다.

그린리모델링은 단열 성능 향상과 창호교체 등을 통해 노후 건축물의 에너지 성능을 개선하고, 쾌적한 주거환경을 조성하는 리모델링을 의미한다.

민간 건축주를 대상으로 하는 민간건축물 그린리모델링 이자지원사업은 한국토지주택공사(LH) 그린리모델링센터를 통해 수시로 신청할 수 있다.

이 사업은 민간 건축주가 그린리모델링을 하는 경우 국가로부터 사업 관련 대출이자를 지원받는 내용이다.

2014년 사업을 시작한 이후 연간 약 60억원(1만건)의 실적을 달성하는 등 지속적으로 발전하고 있다. 국토부는 올해를 도약의 원년으로 삼아 지원기준 완화, 지원규모 확대 등을 통해 약 100억원(2만건)을 지원할 계획이다.

공동주택은 최근 3년 이내 이미 새로 설치해 교체가 필요 없는 창호가 3분의 1 미만인 경우에 나머지 창호를 교체 완료하면 지원 가능하도록 창호 지원기준을 변경했다.

단독주택은 ECO2, GR-E 등 기존의 에너지 시뮬레이션 프로그램 외에도 간이평가표를 통해 에너지 성능개선 비율을 산정할 수 있도록 해 사업신청 절차를 더욱 간소화했다.

공공건축물 그린리모델링은 어린이집, 보건소, 의료시설 등 노후 공공건축물을 대상으로 에너지 성능 개선을 위한 그린리모델링 사업비를 지원하는 사업이다.

그린뉴딜의 대표사업으로 선정돼 지난해부터 시행되고 있다.

지원대상 건축물은 지방자치단체와 공공기관 등이 소유·관리하는 공공건축물 중 준공 후 10년 이상 경과한 국공립 어린이집과 직장어린이집, 보건소, 보건진료소, 의료시설 등이다.

올해는 지난해와 같이 2276억원의 국비를 투입하며 총 1000여동을 개선하는 것이 목표다.

서울시와 관할구, 중앙행정기관, 공공기관이 추진하는 사업은 전체 사업비의 50%를, 그 외 지자체가 추진하는 사업은 70%를 국비로 지원한다.

사업 참여 의향이 있는 기관은 사업공모 이전에 사전조사 및 컨설팅을 신청할 수 있다. 오는 5일까지 공문을 통해 접수받고 있다.

사업공모 일정과 세부절차는 이달 중 별도 공고할 예정이다.

엄정희 국토부 건축정책관은 "민간건축물과 공공건축물 그린리모델링은 온실가스 감축과 쾌적한 생활환경 조성을 위해 반드시 필요하다"며 "그린리모델링이 안정적으로 추진될 수 있도록 지방자치단체와 공공기관에서 적극 참여해주기를 바란다"고 말했다.

문제원 기자 nest2639@asiae.co.kr