'軍 거리두기 2단계' 2주 연장…외박·면회 통제 계속

[아시아경제 송승윤 기자] '군내 거리두기' 2단계 지침이 이달 14일까지 2주간 연장된다.

국방부 관계자는 1일 "군내 거리두기 2단계를 14일까지 2주간 연장하기로 했다"며 "해당 기간 현행 부대 관리 지침이 그대로 유지된다"고 밝혔다.

거리두기 연장에 따라 장병들의 휴가는 군내 유전자증폭(PCR) 검사 능력 등 휴가자 방역 관리가 가능한 범위 안에서 부대 병력 20% 이내로 허용된다. 다만 외박과 면회는 계속 통제된다.

또 집단감염이 발생한 지역에 사는 장병의 휴가는 제한할 수 있으며, 외출은 원칙적으로 통제하되 현장 지휘관 판단에 따라 안전지역에서만 시행할 수 있다.

국방부는 앞서 정부의 사회적 거리두기 단계와 방역 수칙 조정에 맞춰 지난달 15∼28일 '군내 거리두기'를 2.5단계에서 2단계로 완화했다.

국방부에 따르면 이날 오전 10시 기준 군내 코로나19 확진자는 1명 추가됐다. 이로써 군내 코로나19 누적 확진자는 575명으로 늘었다. 이 가운데 13명이 치료를 받고 있고 562명은 완치됐다. 보건 당국 기준 격리자는 267명, 군 자체 기준에 따라 예방적 차원에서 격리하는 인원은 1만8079명이다.

송승윤 기자 kaav@asiae.co.kr