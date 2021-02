[아시아경제 장효원 기자] 귀뚜라미보일러 아산공장 관련 코로나19 확진자가 1명 추가됐다.

23일 충남 아산시에 따르면 이날 귀뚜라미보일러 아산공장 관련 코로나19 확진자가 1명 추가됐다.

아산 342번의 접촉자인 30대(아산 354번)가 자가격리 중 코로나19 양성판정을 받았다. 아산 342번은 지난 16일 확진 판정을 받은 해당 공장 직원인 아산 331번의 접촉자다.

이로써 이 공장 관련 누적 확진자는 근로자 111명, 가족과 지인 62명 등 모두 173명으로 늘었다.

