수원시, 큐알코드로 버스 민원 받는다

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기 수원시가 시내ㆍ마을버스 불편사항을 큐알(QR)코드를 통해 접수한다.

수원시는 최근 시내ㆍ마을버스 1223대에 큐알코드가 인쇄된 스티커를 부착했다고 23일 밝혔다.

스마트폰으로 큐알코드를 스캔하면 '수원시 새올전자민원창구'로 연결돼 간편하게 민원을 신청할 수 있다.

시 관계자는 "한 시민이 국민신문고에 '버스 내에 QR코드를 설치해 이용객의 불편ㆍ개선사항을 즉시 청취하고, 의견을 수렴하자'는 제안을 해왔다"며 "시는 이를 검토한 뒤 도입을 최종 결정했다"고 전했다.

이어 "큐알코드를 이용하면 편리하게 버스 관련 민원을 신청할 수 있다"며 "신속히 민원을 처리해 시민 불편을 최소화하겠다"고 덧붙였다.

지난해 수원시에 접수된 버스 관련 불편 신고 민원은 4391건이다. 정류소 무정차가 1814건으로 가장 많았다. 이어 불친절(751건), 승차 거부(211건) 순이었다.

