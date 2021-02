강동구 북카페 도서관 ‘다독다독’ 1호점 공동체 프로그램 운영

[아시아경제 박종일 기자] 강동구(구청장 이정훈)는 북카페 도서관 다독다독 1호점(강동구 양재대로 1419, 2층)에서 주민들을 위한 다양한 공동체 프로그램을 운영한다고 밝혔다.

지난해 9월 문을 연 다독다독(多讀茶篤)’ 1호점은 이름처럼 책과 차를 매개로 사람과 사람이 만나 소통하는 ‘강동형 혁신문화공간’이다.

기존 도서관과 달리, 주민들이 책을 읽지 않아도 차를 마시며 담소를 나누고 마음 편히 머물 수 있는 공간으로 조성됐다.

구는 책을 매개로 주민들이 모이고 그 안에 새로운 공동체가 만들어질 수 있도록 대상자별 특화된 프로그램을 기획해 운영하고 있다.

초등학생을 대상으로 ‘독후감 써보기 교실’과 책에 관심 있는 직장인들을 위한 평일야간 독서모임 ‘채그로’를 주 1회 운영하고 있으며 이외에도 도서관 자원봉사단, 공동육아 모임 등 다양한 공동체 모임도 지원하고 있다.

특히 다독다독 1호점은 지역내 도서관 중 영어원서를 제일 많이 보유하고 있는 도서관으로 연령대별로 읽을 수 있는 다양한 인기 영어원서 500여 권이 비치돼 있다.

▲영유아 영어동화책 읽어주기 ▲청소년 재능기부로 이뤄지는 초등원서교실 ▲성인을 위한 영어 독서모임 등 영어원서를 활용한 특성화 프로그램도 함께 진행하고 있다.

또 코로나19 상황으로 더욱 만나기 힘든 주민들을 위해 ‘한 팀만을 위한 공유서재’를 운영할 예정이다. 사전 예약을 받아 사회적 거리두기 기준에 적합한 소규모 주민 모임 한 팀에게 도서관 공간을 빌려줘 제한적인 상황에서 더욱 안전한 모임을 가질 수 있도록 지원한다.

이정훈 강동구청장은 “북카페 도서관 다독다독 1호점에 이어 천호동 고분다리전통시장 2호점, 암사동 3호점 개소를 목전에 두고 있다“며 ”주민들이 집 가까이에서 문화생활을 누리며 마을과 사람이 만나고 공동체가 더욱 활성화되는 문화혁신 공간 조성에 최선을 다하겠다“고 밝혔다.

아울러 모든 프로그램은 코로나19 방역수칙을 준수하며 진행되며, 사전신청 접수 후 참여 가능하다. 문의 및 접수는 북카페 도서관 다독다독으로 하면 된다.

