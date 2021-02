영동고속도로 버스전용차로 '신갈~호법' 26.9㎞ 구간으로 축소

[아시아경제 이관주 기자] 이번 주말부터 영동고속도로 버스전용차로 구간이 대폭 축소돼 운영된다.

경찰청은 영동고속도로 버스전용차로 구간을 신갈분기점∼호법분기점(26.9㎞)으로 조정하는 개선안을 27일부터 시행한다고 22일 밝혔다.

영동고속도로 버스전용차로는 평창 동계올림픽을 앞둔 2017년 8월부터 신갈분기점∼여주분기점(41.4㎞)으로 지정됐다.

그러나 올림픽 폐막 이후 일반차로 정체를 가중한다는 지적이 제기됐다. 이에 경찰청은 교통량 분석결과와 버스·시민단체, 국토교통부, 한국도로공사 등의 의견을 종합해 시행구간을 조정하는 방안을 확정했다.

한국도로공사는 버스전용차로 안내표지 54개소 재정비와 버스전용차선 양방향 29km 재도색을 이번 주말 전까지 완료할 계획이다.

경찰청은 “앞으로도 버스·시민단체, 국토교통부, 한국도로공사와 협력해 경부·영동고속도로 버스전용차로제의 합리적 운영방안을 계속 검토해 나갈 계획”이라고 했다.

