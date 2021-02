외국인, 3주만에 '팔자' 전환…SK그룹株는 사들여

[아시아경제 송화정 기자]외국인이 국내 증시에서 3주 만에 순매도로 돌아섰다.

21일 한국거래소에 따르면 외국인은 지난 15일부터까지 19일까지 한 주 동안 국내 주식시장에서 약 7166억원을 순매도했다. 코스피시장에서 6787억원을, 코스닥시장에서는 377억원을 각각 팔아치웠다.

외국인이 지난 주 가장 많이 사들인 종목은 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 133,000 전일대비 7,000 등락률 +5.56% 거래량 6,986,526 전일가 126,000 2021.02.19 15:30 장마감 관련기사 개인 홀로 순매수…코스피 3100선 '탈환'SK하이닉스, 이시간 주가 +4.76%.... 최근 5일 기관 180만 185주 순매도코스피, 오후에도 혼조세…기관 순매도 규모 커져 close 였다. 외국인은 지난 주 SK하이닉스를 3801억원 순매수했다. 뒤이어 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 941,000 전일대비 2,000 등락률 +0.21% 거래량 255,628 전일가 939,000 2021.02.19 15:30 장마감 관련기사 [IPO 돋보기] '몸값 최고' LG에너지솔루션, 최대 난관은 전기차 화재흔들릴 땐 안전하게... 시총 상위 대형주 골라담은 개미들코스피 오전 중 '갈팡질팡'…외국인 3거래일 연속 순매도세 close 을 1707억원 사들였다. 이밖에 SK텔레콤 SK텔레콤 017670 | 코스피 증권정보 현재가 253,500 전일대비 500 등락률 +0.20% 거래량 311,398 전일가 253,000 2021.02.19 15:30 장마감 관련기사 1천만명 이하로…5인제한에 설날 귀성·여행객 30%↓'3달마다 점프' 알뜰폰 철새족…고가 사은품 경쟁SKT-ADT캡스-이노뎁, AI 영상보안사업 공동 진출 close (956억원), SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 296,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 992,919 전일가 296,000 2021.02.19 15:30 장마감 관련기사 최태원 "배터리 생태계, 산학 협업 매우 중요"SK이노베이션, 외국인 2만 7229주 순매도… 주가 1.35%SK이노베이션, 외국인 1만 4772주 순매수… 주가 2.64% close (733억원), SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 285,500 전일대비 4,000 등락률 -1.38% 거래량 711,553 전일가 289,500 2021.02.19 15:30 장마감 관련기사 냉장고처럼…'필수 가전' 각광받는 식물재배기최태원 "배터리 생태계, 산학 협업 매우 중요"[e공시 눈에 띄네] 코스피-9일 close (643억원), 클래시스 클래시스 214150 | 코스닥 증권정보 현재가 15,000 전일대비 400 등락률 -2.60% 거래량 671,669 전일가 15,400 2021.02.19 15:30 장마감 관련기사 클래시스, 특수관계인 지분 블록딜…"최대주주 지분 변동 없어"제12회 대한민국코스닥대상 대상에 파크시스템스클래시스, 주당 60원 현금배당 결정 close (617억원), 한국금융지주 한국금융지주 071050 | 코스피 증권정보 현재가 94,500 전일대비 3,100 등락률 +3.39% 거래량 883,597 전일가 91,400 2021.02.19 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목]증권업종 BK 지표 호조·이익 안정성 개선 "톱픽은…" 한국투자증권, 스텝다운형 TRUE ELS 모집한투증권, IRP 가입·이전하면 최대 '3만원 상품권' close (453억원), 솔브레인(438억원), HMM HMM 011200 | 코스피 증권정보 현재가 16,400 전일대비 600 등락률 +3.80% 거래량 11,848,992 전일가 15,800 2021.02.19 15:30 장마감 관련기사 HMM, 이시간 주가 +1.58%.... 최근 5일 개인 286만 5977주 순매도증권사가 추천하고 AI가 엄선한 유망 종목 HMM, 이시간 주가 -0.32%.... 최근 5일 개인 290만 6107주 순매도 close (429억원), 신세계 신세계 004170 | 코스피 증권정보 현재가 259,500 전일대비 4,500 등락률 -1.70% 거래량 246,250 전일가 264,000 2021.02.19 15:30 장마감 관련기사 개미 1조4000억원 순매수에도…코스피 3100선 후퇴(종합) 신세계, 주가 26만 7000원 (6.37%)… 게시판 '북적'[특징주]신세계, 올해 턴어라운드 기대에 강세 close (327억원) 등을 순매수했다.

지난 주 외국인이 가장 많이 판 종목은 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 82,600 전일대비 500 등락률 +0.61% 거래량 25,880,879 전일가 82,100 2021.02.19 15:30 장마감 관련기사 삼성전자, 싱가포르 판매법인 독립 출범…신남방 공략 가속화이런 수혜주도 있었나?! “쿠팡” 관련 ‘이 기업’에 주목하라!!냉장고처럼…'필수 가전' 각광받는 식물재배기 close 였다. 외국인은 지난 주 삼성전자를 2204억원 순매도했다. 이어 LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 168,000 전일대비 3,000 등락률 -1.75% 거래량 2,236,161 전일가 171,000 2021.02.19 15:30 장마감 관련기사 '애플카' 글로벌 수주 대전…마그나 업은 LG전자 수혜 기대감↑냉장고처럼…'필수 가전' 각광받는 식물재배기무디스 "LG전자 신용등급 7년 만에 'Baa3→Baa2'로 상향" close 를 1392억원 팔았다. 이밖에 기아차 기아차 000270 | 코스피 증권정보 현재가 81,800 전일대비 800 등락률 +0.99% 거래량 4,808,998 전일가 81,000 2021.02.19 15:30 장마감 관련기사 기아차, 외국인 1만 163주 순매수… 주가 -0.74%흔들릴 땐 안전하게... 시총 상위 대형주 골라담은 개미들현대차·기아·모비스, ESG 경영 강화…이사회 '지속가능경영委' 개편 close (1140억원), 현대모비스 현대모비스 012330 | 코스피 증권정보 현재가 321,500 전일대비 3,500 등락률 +1.10% 거래량 658,569 전일가 318,000 2021.02.19 15:30 장마감 관련기사 흔들릴 땐 안전하게... 시총 상위 대형주 골라담은 개미들현대차·기아·모비스, ESG 경영 강화…이사회 '지속가능경영委' 개편외국인, 2주 연속 '사자'…카카오 가장 많이 사들여 close (848억원), 삼성전자우 삼성전자우 005935 | 코스피 증권정보 현재가 75,500 전일대비 1,500 등락률 +2.03% 거래량 1,866,261 전일가 74,000 2021.02.19 15:30 장마감 관련기사 삼성전자우, 검색 상위 랭킹... 주가 -1.57%삼성전자우, 검색 상위 랭킹... 주가 1.75%삼성전자우, 주가 7만 3600원.. 전일대비 -0.54% close (815억원), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 242,000 전일대비 6,500 등락률 +2.76% 거래량 1,168,454 전일가 235,500 2021.02.19 15:30 장마감 관련기사 개인 홀로 순매수…코스피 3100선 '탈환'코스피, 오후에도 혼조세…기관 순매도 규모 커져흔들릴 땐 안전하게... 시총 상위 대형주 골라담은 개미들 close (736억원), DB하이텍 DB하이텍 000990 | 코스피 증권정보 현재가 60,600 전일대비 1,000 등락률 -1.62% 거래량 2,125,874 전일가 61,600 2021.02.19 15:30 장마감 관련기사 DB하이텍, 주가 6만 원 (-2.6%)… 게시판 '북적'DB하이텍, 이시간 주가 +1.69%.... 최근 5일 외국인 32만 4400주 순매도[특징주]삼성전자·DB하이텍 등 반도체 관련주 일제히 오름세 close (582억원), KT&G KT&G 033780 | 코스피 증권정보 현재가 79,500 전일대비 100 등락률 -0.13% 거래량 854,777 전일가 79,600 2021.02.19 15:30 장마감 관련기사 주요 상장사 '배당 축포' 쏜다…주주 달래기 나선 LG화학 5배 급증 [클릭 e종목]“KT&G, 수출 부문 호조 올해도 이어질 것”KT&G, 지난해 영업익 1조4824억...전년比 7.5% ↑ close (515억원), LG생활건강 LG생활건강 051900 | 코스피 증권정보 현재가 1,600,000 전일대비 4,000 등락률 +0.25% 거래량 24,438 전일가 1,596,000 2021.02.19 15:30 장마감 관련기사 외국인, 한 주만에 '팔자' 전환…바이오는 사들여4분기 '깜짝 실적'…개미군단 '투심열기' 뜨겁다 [클릭 e종목] LG생활건강, 주가 조정시 매수하는 전략 close (482억원), 녹십자 녹십자 006280 | 코스피 증권정보 현재가 391,500 전일대비 15,500 등락률 -3.81% 거래량 354,267 전일가 407,000 2021.02.19 15:30 장마감 관련기사 외국인, 2주 연속 '사자'…카카오 가장 많이 사들여이달 중 코로나 백신 접종 시작… 국내 백신 개발은 언제쯤?GC녹십자, 임상 유니트 장으로 신수경 상무 영입 close (476억원) 등이 외국인 순매도 상위에 올랐다.

최근 개인 매수세가 주춤하면서 외국인의 수급 영향력이 확대됐다는 분석이다. 최유준 신한금융투자 연구원은 "3200선이 저항으로 작용하면서 개인이 관망세로 돌아선 가운데 1월 중순부터 외국인 수급의 영향력이 확대됐다"면서 "외국인이 순매수한 날은 상승, 순매도한 날은 하락을 반복하고 있다"고 말했다.

외국인 순매수 전환에는 시간이 좀 더 필요하다는 분석이다. 최 연구원은 "외국인 수급 유입의 주된 변수는 환율와 이익 성장인데 당분간 이익 전망치 개선 및 주가 상승 속도 측면에서 다른 국가가 키 맞추기를 이어갈 것으로 판단돼 외국인 순매수가 추세로 이어지기 위해서는 시간이 좀 더 필요하다"고 설명했다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr