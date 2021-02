이낙연, "포스코 산재사고 반복, 무책임한 태도에 분노…스튜어드십코드 제대로"

[아시아경제 오주연 기자] 이낙연 더불어민주당 대표가 포스코에 대해 "산재사고가 반복되는데도 안전조치를 취하기는커녕 무책임한 태도가 계속되는 데에 대한 분노를 금할 수 없다"며 포스코의 최대주주인 국민연금에 스튜어드십코드를 제대로 시행해줄 것을 요청했다.

15일 이 대표는 오전 국회에서 열린 당 최고위원회의에서 "포스코건설, 포스코 포항제철, 광양제철 세 곳에서 5년동안 42명의 노동자가 산업재해로 목숨을 잃었다"며 이 같이 말했다.

이 대표는 "광양 제철소가 대기오염물질을 무단 방출해 인근 마을에서는 카드뮴, 아연 등 발암물질이 기준치보다 높게 검출된다"며 "포스코는 지난해 시민단체와 노동계가 최악의 기업으로 뽑았을 정도"라고 지적했다.

이어 "특별 근로 감독 결과, 각각 수 백 건의 산업안전보건법 위반이 적발됐다"면서 "지난 3년 동안 포스코가 제출한 위험성 평가 보고서는 오타까지 똑같이 복사해 붙인 것으로 드러났다"고 비판했다.

이 대표는 "최고경영자가 책임지고 산업 안전과 환경보호 위한 조치를 취할 것을 강력히 촉구한다"고 강조했다.

또한 최대 주주인 국민연금을 향해서는 "포스코가 사회적 책임을 다하는 기업이 되도록 스튜어드십코드를 제대로 시행해줄 것을 요구한다"고 말했다.

이 대표는 "노동자의 생명과 안전을 지키는 일이 기업 경영의 핵심이라는 인식을 갖길 바란다"고 덧붙였다.

