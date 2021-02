국민의힘 “우상호, 박원순 동지라 발언한 것은 망언...사퇴해야”

[아시아경제 박준이 기자]국민의힘과 국민의힘 소속 예비후보들이 우상호 더불어민주당 서울시장 예비후보의 사퇴를 촉구했다. 우 예비후보가 고(故) 박원순 전 서울시장을 두고 ‘동지’라고 표현한 것은 망언이라는 비판이다.

10일 오후 국민의힘 배준영 대변인은 논평을 통해 “인권위 결과에 끝끝내 침묵을 지키던 우 예비후보가 드디어 입을 열었다”며 “박 시장을 ‘동지(同志)’라 한다”고 소개했다. 배 대변인은 “인권위에서도 성추행으로 인정한 박 전 시장의 뜻을 같이 하겠다는 것인가”고 지적했다. 이어 “박 전 시장의 잘못으로 치러지는 선거에 나오려면 예비후보로서 피해자와 천만 서울시민에 대한 사과가 우선이다”고 말했다.

또 “후보를 내지 말아야 할 민주당에서 당헌당규까지 고쳐가며 기어이 후보를 낸 것도 모자라, 서울시를 수치스럽게 만든 박 전 시장과 끝까지 같이 하겠다는 우 예비후보의 태도는 피해자에 대한 2차가해”라며 “가뜩이나 불편한 서울시민 마음에 불을 지른 것이다”라고 지적했다.

끝으로 배 대변인은 “피해자의 인권을 조금이라도 생각했더라면 오늘과 같은 망언을 해서는 안 되는 것이었다”며 “또다시 피해자와 서울시민 가슴에 대못 박은 우 예비후보는 자격이 없다. 즉각 사퇴하라”고 강조했다.

서울시장 예비후보 조은희 서초구청장도 우 예비후보의 사퇴를 촉구했다. 조 구청장은 이날 오후 페이스북에 “박원순 전 시장 계승? 성추행을 계승하겠다는 것인가?”라며 “박원순 찬양으로 2차가해 선두에 선 우 예비후보는 즉각 사퇴해야 한다”고 밝혔다.

이어 “우 예비후보가 할 일은 박원순 계승이 아니고 박 전 시장의 성추문에 대한 사과”라며 “그리고 후보 사퇴가 순서다”고 강조했다.

같은 날 나경원 전 국민의힘 의원도 우 예비후보의 발언을 지적했다. 나 전 의원은 이날 서울 영등포구 선거사무실에서 열린 기자간담회에서 “오늘 우 예비후보가 페북에 올린 글을 보고 깜짝 놀랐다”며 “이번 선거의 의미를 망각한 건 물론이고 2차, 3차 가해”라고 말했다.

