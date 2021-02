쿠첸, 설맞이 '#하트투밥챌린지' 진행

[아시아경제 이준형 기자] 쿠첸은 설 명절을 맞아 '#하트투밥챌린지' 이벤트를 진행한다고 10일 밝혔다.

쿠첸에 따르면 하트투밥챌린지는 코로나19로 설 명절에도 가족이나 지인을 만나기 어려운 상황에서 사진과 메시지로 마음을 전하자는 취지로 마련된 이벤트다. 오는 14일까지 진행된다.

참여 방법은 밥을 하트 모양으로 만들거나, 밥 위에 하트 모양의 장식을 한 후 사진을 찍어 마음이 담긴 메시지와 함께 개인 인스타그램에 게시하면 된다. 업로드할 때는 '#하트투밥챌린지' '#쿠첸설날이벤트' '#쿠첸' 해시태그를 달아야 한다.

추첨을 통해 선정된 1명에게는 쿠첸의 6인용 밥솥인 '스타일링 밥솥'을 증정한다. 당첨자 발표는 이달 22일에 진행된다.

쿠첸 관계자는 "코로나19로 만남을 자제하는 설날 분위기가 예상되는 만큼 따뜻한 밥 한 끼의 온기를 전하며 건강한 명절을 보내자는 의미로 이번 이벤트를 진행하게 됐다"고 말했다.

