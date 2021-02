목포해양대학교, 해외 취업 연계 지원 통해 ‘해양 리더’ 양성

국내 청년 해기사 대상 해외 해운기업 취업 연계지원



목포해양대 졸업생, 한국 여성 항해사 최초 그린피스 쇄빙선 취업 성공

[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 목포해양대학교(총장 박성현)가 글로벌 취업 프로그램을 통해 국내 해기사들의 해외 취업 연계 활동을 강화하고 있다.

8일 목포해양대학교에 따르면 ‘글로벌 승선 취업 프로그램’은 국내 청년 해기사들이 글로벌 해양산업으로 진출하기 위한 정부 일자리 창출 지원 사업으로, 목포해양대학교·해양수산부·전국해상선원노동조합연맹·한국선주협회·한국선박관리산업협회·전국선박관리선원노동조합·한국해양수산연수원 등 총 7개의 기관이 기금 출연 등 상호 협력을 바탕으로 진행됐다.

지난해 6월 29일부터 9월 18일까지 12주간 진행된 프로그램에는 목포해양대학 졸업생 7명이 참여했으며, 글로벌 리더십·해외 선사 취업 대비 모의 인터뷰 교육·해사 영어 능력 교육·직무교육 등의 교육과정을 통해 습득한 외국어 및 관련 직무 등 글로벌 역량 강화로 국내외 해운회사 취업에 성공했다.

특히 목포해양대학교를 졸업 한 정연주(2018년 해상운송시스템학부 졸업) 씨는 취업 협력 네트워크를 통해 한국 여성 항해사 최초로 그린피스 쇄빙선에 승선 취업하는 쾌거를 이뤘다.

현재 그린피스 환경감시선 ARCTIC SUNRISE호 3항사로 승선 근무 중인 정연주 씨는 “글로벌 승선 취업 프로그램 중 영어 교육을 통한 회화 역량 강화에 큰 도움이 됐으며, 앞으로 그린피스를 통해 세계에서 활동하는 항해사로서 많은 경험을 쌓을 수 있도록 노력하겠다”고 소감을 밝혔다.

박성현 총장은 “앞으로도 해외 취업 연계 지원을 통해 글로벌 해양리더 양성에 앞장서겠다”고 말했다.

호남취재본부 서영서 기자 just8440@asiae.co.kr