통일부, 창설 52년만에 첫 여성 대변인 발탁

[아시아경제 이지은 기자] 통일부는 오는 8일자로 이종주 국장을 대변인으로 발탁하는 등 고위공무원 및 과장급 전보 인사를 단행했다고 7일 밝혔다.

이 국장은 1969년 통일부가 창설된 이후 52년만의 첫 여성 대변인이다.

신임 이 대변인은 통일정책, 인도협력, 교류협력, 남북회담, 정세분석 등 통일부의 주요 직책과 주미대사관 참사관, 국가안보실 행정관 등을 역임하며 탁월한 업무능력을 인정받아 왔다.

통일부는 전체 여성 직원 비율이 44.2%에 달함에도 불구하고 여성 관리자 비율은 이보다 낮다. 이에 지난해 하반기 기획재정담당관, 운영지원과장 등 핵심 보직을 여성으로 임용하고 연말 부이사관 승진 심사에서 승진자 3명 중 2명을 여성으로 선정하는 등 여성 관리자 확대에 힘써왔다.

이번 인사도 여성 관리자 확대 기조가 반영된 것. 이번 인사를 통해 통일부(본부) 과장급 여성비율은 28.5%에서 32.1%로 증가했다.

통일부는 "통일 영역에서 여성의 역할이 매우 중요해지고 있는 만큼, 여성 관리자 확대를 위해 노력해 나가겠다"고 밝혔다.

한편 이번 고위급 인사에서 백태현 통일부 정세분석국장은 교류협력실장으로 상향 전보됐다. 통일부는 "백 실장은 과거 교류협력국장 등을 역임한 전문가로 다방면의 남북협력사업 확대방안을 강구할 것"이라고 밝혔다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr