디지코 날개펴는 KT…축구 예능 프로도 제작

KT가 디지털 플랫폼 기업(Digico·디지코) 도약을 위해 스포츠 콘텐츠 경쟁력을 강화한다. 단순 스포츠 중계 기능에서 벗어나 축구 예능과 교육 프로그램 제작까지 직접 뛰어들며 콘텐츠 자생력을 키워나간다.

KT는 자회사 스카이티브이가 소유한 스포츠 전문채널 '스카이스포츠'를 물적 분할하고 프로축구연맹은 현금을 출자해 K리그 중심 중계 채널을 운영하는 조인트벤처(JV)를 설립한다고 4일 밝혔다.

KT는 그룹 내 미디어플랫폼 역량과 정보통신기술(ICT)을 활용해 K리그 중계방송 제작을 지원한다. 또 단순 중계에서 벗어나 축구 교육 프로그램이나 스포츠 예능 프로그램 등 새로운 포맷의 콘텐츠까지 확장한다.

두 기업은 이번 협업을 통해 프로축구 콘텐츠를 주축으로 스카이스포츠를 종합 스포츠 채널로 성장시키겠다는 방침이다. 스카이스포츠는 2012년 독일 '분데스리가'를 독점 중계하며 함부르크와 레버쿠젠의 손흥민 선수의 경기를 선보인 바 있으며 2019년 K리그2 중계를 시작했고 작년 K리그1 중계 방송으로 저변을 넓혔다. KBO 공식 중계채널, ATP 월드투어 테니스 글로벌 중계 등 야구와 테니스 중계 이력도 있다.

이 같은 변화는 KT의 탈(脫)통신 기조와도 관련이 깊다. KT는 올 상반기 1200만 가입자 기반의 그룹 미디어 플랫폼 경쟁력을 높이기 위해 콘텐츠 전문법인 KT스튜디오지니를 신설한다. 스카이티브이를 포함 총 9개 미디어 사업회사를 총괄한다.

구현모 KT 대표는 "1200만 가입자 기반의 KT 그룹 미디어 플랫폼 역량을 총동원해 경기 현장의 열기를 대한민국 국민 누구나 안방에서도 생생하게 향유할 수 있도록 하겠다"고 밝혔다.

한편, 이날 오전 협약식에는 KT 고위 임원들도 총출동한다. 구현모 KT 대표이사 사장을 비롯해 강국현 KT 커스터머부문장 사장과 윤용필 스카이티브이 사장, 권오갑 프로축구연맹 총재 등이 참석했다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr