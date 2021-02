정의당, 4월 재보선 무공천 결정…"책임정치의 대원칙 지키겠다"

김종철 전 대표 성추행 사건에…"무한책임·혁신 의지"

[아시아경제 김지희 기자] 정의당이 오는 4월 서울시장과 부산시장 재보궐선거에 공천을 하지 않기로 결정했다.

정의당은 3일 저녁 전국위원회를 열고 4·7 재·보궐선거의 무공천 방침을 확정했다. 정의당은 "김종철 전 대표 성추행 사건으로 국민 여러분께 큰 심려를 끼쳐 드렸다"며 "결과적으로 후보를 공천하지 않는 것이 책임정치의 대원칙을 지키는 것이자, 공당으로서 분골쇄신하겠다는 대국민 약속을 실천하는 것이라 판단했다"고 설명했다.

이어 "이번 사태에 대한 무한 책임과 전면적 혁신의 의지로 이번 결정을 이해해주시기를 부탁드린다"며 "기대에 미치지 못해 거듭 송구하다. 당 쇄신에 매진해갈 것을 다시 한번 약속드린다"고 덧붙였다.

당초 정의당은 민주당과 단일화 없이 서울 및 부산시장 선거에 나설 계획이었다. 하지만 지난달 말 김 전 대표의 성추행 사건이 알려지면서 당 안팎에서 공천을 하지 않아야 한다는 목소리가 커진 바 있다.

