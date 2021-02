동대문구, 아동학대 조기발견 위해 개별 방문 조사

동대문구, 빅데이터 활용 추출한 고위험군 아동 100여 명 대상 아동 안전 확인, 양육환경 점검, 복지서비스까지 연계

[아시아경제 박종일 기자] 최근 아동학대 사건이 연이어 발생하고 있는 가운데 동대문구(구청장 유덕열)는 아동학대 위험징후 파악 및 아동학대 조기발견을 위해 개별 방문 조사를 실시한다.

구는 e아동행복지원사업을 통해 총 43종의 사회보장 빅데이터를 활용하여 추출한 고위험군 아동 100여 명을 대상으로 3월까지 개별 방문조사를 한다.

각 동주민센터 아동담당 공무원이 직접 해당 아동 가정을 방문, 아동의 소재 및 안전을 확인한다. 또 양육환경을 점검하고 아동복지서비스 욕구를 파악, 관련 복지서비스를 연계한다.

이번 조사에서 아동학대가 의심될 경우 아동학대전담공무원이 즉시 조사, 아동을 보호조치하고 고위험군에 속할 경우 아동학대전담요원이 정기적인 사례관리를 해나간다.

유덕열 동대문구청장은 “최근 연이어 아동학대 문제가 발생하고 있는데 동대문구는 아동학대를 예방하기 위해 철저한 방문조사를 진행하게 됐다”며 “이번 조사를 통해 아동학대에 대한 안전한 시스템을 구축하고 아동보호를 위한 복지 그물망을 확대하는 일에도 최선을 다해 나가겠다”고 밝혔다.

