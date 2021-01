속보[아시아경제 이선애 기자] 29일 오후 4시30분경 경북 구미 산동면 봉산리 AGC화인테크노코리아(아사히초자)에서 원인을 알 수 없는 폭발사고가 발생했다. 이 사고로 4명이 다쳐 병원으로 이송됐다.

구미소방서는 "현장에 출동해 사고원인을 조사하고 환자를 응급처치 후 병원으로 이송하고 있다"고 전했다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr