보람상조, ‘2021 대한민국 브랜드 명예의전당’ 수상

사회공헌활동으로 ‘상부상조’ 정신 실천…사회적 기업 책임 다했다는 평가

[아시아경제 김희윤 기자] 보람상조(회장 최철홍)는 ‘2021 대한민국 브랜드 명예의전당’ 시상식에서 상조 부문 우수 브랜드로 선정됐다고 28일 밝혔다.

산업정책연구원이 주최하는 '2021 대한민국 브랜드 명예의전당'은 기업경영실적, 브랜드가치, 고객만족도 등을 기준으로 소비자들에게 가장 사랑받은 우수 브랜드를 선정해 수여하는 시상식이다. 보람상조는 상조 서비스 부문에서 가장 높은 점수를 받아 수상의 영예를 안았다.

보람상조에 따르면 과거 만연했던 장례업체의 폭리와 부당 행위 방지를 위해 국내 최초 가격정찰제를 도입하고 올바른 상조 문화 정착에 이바지한 점을 높이 평가 받았다. 이와 함께 VIP 장의 리무진 서비스 도입, 전국 장례행사 직영센터 운영, 장례 의전 관리사 도입, 장례 복지사 교육관 설립 등을 통해 전문성을 인정받고 신뢰도를 쌓아왔다고 덧붙였다.

이 밖에도 코로나19 극복 캠페인, 지역 복지관 문화행사 후원, 스포츠 재능기부 등 다양한 사회공헌활동 진행을 통해 ‘상부상조’ 정신을 실천하며 사회적 기업으로서의 책임을 다하고 있다고 보람상조 측은 설명했다.

올해로 창립 31주년을 맞이하는 보람상조그룹은 상조를 넘어 웨딩, 여행뿐만 아니라 헬스케어, 코스메틱, 쥬얼리 등 사업 확장을 통해 ‘토탈 라이프 케어’ 기업으로 발돋움 할 예정이다.

최철홍 회장은 “업계 리딩 브랜드로서 책임감을 가지고 올바른 상조 문화를 조성하기 위해 노력해 왔다”며 “앞으로는 시대에 따른 맞춤형 서비스를 선보여 고객에게 새로운 경험을 제공하는 기업으로 발돋움 하겠다”고 말했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr