개인 1.9兆 순매수에도…3000대로 내려앉은 코스피

코스피 1.7%, 코스닥 2.5% 하락마감

[아시아경제 이민우 기자] 코스피가 7거래일만에 종가 기준 다시 3000대로 내려앉았다. 개인들이 2조원 가까이 순매수를 이어갔지만 외국인과 기관의 매도세에 지수가 하락한 것으로 풀이된다.

28일 코스피는 전날보다 1.71%(53.51포인트) 내린 3069.05에 마감했다. 이날 3114.98로 약보합 출발했지만 개장 직후부터 하락하기 시작했다. 오전 9시31분께 3046.97까지 밀렸다. 이후 반등해 오전 10시55분경 3102.05까지 올라섰지만 이내 하락세로 전환됐다.

외국인과 기관은 각각 1조5626억원, 3824억원을 순매도했다. 개인이 1조9396억원을 순매수했지만 지수 하락을 막지 못했다.

거의 모든 업종이 떨어졌다. 철강·금속 업종의 낙폭이 -2.99%로 가장 컸다. 이어 유통(-2.88%), 전기가스업(-2.65%), 전기·전자(-2.50%) 등의 순이었다. 종이·목재(1.92%), 서비스업(0.20%) 등만 올랐다.

시가총액 상위 10위 종목들도 대부분 하락했다. SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 123,000 전일대비 5,500 등락률 -4.28% 거래량 6,189,641 전일가 128,500 2021.01.28 15:30 장마감 관련기사 출렁이는 증시…코스피 하락폭 다시 2%대로낙폭 1%대로 좁혔지만…코스피 여전히 3000대장 초반 2% 급락…코스피 다시 3000대로 close 의 낙폭이 -4.2%로 가장 컸다. 이어 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 238,500 전일대비 7,000 등락률 -2.85% 거래량 2,019,779 전일가 245,500 2021.01.28 15:30 장마감 관련기사 출렁이는 증시…코스피 하락폭 다시 2%대로현대차에 삼성제품이 들어간다? 드디어 결실을 맺다! 단숨에 올라갑니다현대차 전기차에 삼성 OLED탑재, 양사 협력 강화 close (-2.8%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 767,000 전일대비 22,000 등락률 -2.79% 거래량 748,040 전일가 789,000 2021.01.28 15:30 장마감 관련기사 [컨콜] 삼성SDI "설비투자 지난해보다 증가…증자·지분 매각 계획은 없어"[컨콜] 삼성SDI "자동차 전지 사업, 수익성 개선세 뚜렷"[컨콜] 삼성SDI "원형전지 시장 올해 20% 성장 전망…일부 설비 증설" close (-2.7%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 83,700 전일대비 1,900 등락률 -2.22% 거래량 31,623,060 전일가 85,600 2021.01.28 15:30 장마감 관련기사 삼성전자, 갤럭시S21 사전 개통기간 일주일 연장[컨콜]삼성 폰, 작년 영업익 11조 달성…"다양한 폼팩터 내놓을 것"(종합)출렁이는 증시…코스피 하락폭 다시 2%대로 close (-2.2%), 기아차 기아차 000270 | 코스피 증권정보 현재가 88,200 전일대비 1,800 등락률 -2.00% 거래량 6,910,052 전일가 90,000 2021.01.28 15:30 장마감 관련기사 기아차, 최근 5일 외국인 451만 7329주 순매도... 주가 8만 9000원(-1.11%)4분기 '깜짝 실적'…개미군단 '투심열기' 뜨겁다 장 초반 2% 급락…코스피 다시 3000대로 close (-2.0%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 458,000 전일대비 7,000 등락률 -1.51% 거래량 917,836 전일가 465,000 2021.01.28 15:30 장마감 관련기사 카카오, 이시간 주가 -0.54%.... 최근 5일 외국인 9만 6286주 순매수낙폭 1%대로 좁혔지만…코스피 여전히 3000대개인 국내 증시서 4.6조 순매수…코스피·코스닥 하락 마감 close (-1.5%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 838,000 전일대비 11,000 등락률 -1.30% 거래량 232,050 전일가 849,000 2021.01.28 15:30 장마감 관련기사 낙폭 1%대로 좁혔지만…코스피 여전히 3000대삼성바이오로직스, 이시간 주가 -3.53%.... 최근 5일 개인 28만 2612주 순매도장 초반 2% 급락…코스피 다시 3000대로 close (-1.3%) 등의 순이었다. NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 355,000 전일대비 13,500 등락률 +3.95% 거래량 2,271,540 전일가 341,500 2021.01.28 15:30 장마감 관련기사 출렁이는 증시…코스피 하락폭 다시 2%대로낙폭 1%대로 좁혔지만…코스피 여전히 3000대장 초반 2% 급락…코스피 다시 3000대로 close (3.9%)와 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 334,500 전일대비 5,500 등락률 +1.67% 거래량 1,476,287 전일가 329,000 2021.01.28 15:30 장마감 관련기사 출렁이는 증시…코스피 하락폭 다시 2%대로美 FDA 긴급승인! 뛰어난 예방효과! 지금 잡아야 오릅니다.2월 백신 나온다! 정부 대규모 프로젝트, 모든 백신 보관가능한 기술! close (1.6%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 938,000 전일대비 10,000 등락률 +1.08% 거래량 622,418 전일가 928,000 2021.01.28 15:30 장마감 관련기사 "부끄럽다" 총리 질책에 SK이노베이션 "국민께 송구, 원만 해결 노력"출렁이는 증시…코스피 하락폭 다시 2%대로4분기 '깜짝 실적'…개미군단 '투심열기' 뜨겁다 close (1.0%)은 상승했다.

1000선 문턱을 잠시 넘어섰던 코스닥도 내리막을 이어갔다. 전날 대비 2.50%(24.69포인트) 떨어진 961.23에 장을 마쳤다. 역시 코스닥과 마찬가지로 약보합 출발 후 급락하기 시작했다. 오전 10시30분께 976.67까지 회복했지만 이내 곧 밀리며 하락마감했다.

역시 외국인과 기관의 매도세가 두드러졌다. 각각 1936억원, 1283억원을 순매도했다. 개인은 3660억원을 순매수했다.

모든 업종이 하락했다. 통신서비스 업종의 낙폭이 -6.06%로 가장 컸다. 이어 통신방송서비스(-4.10%), 반도체(-3.65%), 방송서비스(-3.57%) 등의 순이었다.

시총 상위 10위 종목은 펄어비스(1.1%)를 제외하고 모두 하락했다. CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 159,800 전일대비 7,500 등락률 -4.48% 거래량 262,849 전일가 167,300 2021.01.28 15:30 장마감 관련기사 출렁이는 증시…코스피 하락폭 다시 2%대로낙폭 1%대로 좁혔지만…코스피 여전히 3000대장 초반 2% 급락…코스피 다시 3000대로 close (-4.4%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 141,100 전일대비 6,000 등락률 -4.08% 거래량 208,232 전일가 147,100 2021.01.28 15:30 장마감 관련기사 출렁이는 증시…코스피 하락폭 다시 2%대로낙폭 1%대로 좁혔지만…코스피 여전히 3000대장 초반 2% 급락…코스피 다시 3000대로 close (-4.0%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 189,100 전일대비 8,000 등락률 -4.06% 거래량 373,351 전일가 197,100 2021.01.28 15:30 장마감 관련기사 출렁이는 증시…코스피 하락폭 다시 2%대로낙폭 1%대로 좁혔지만…코스피 여전히 3000대장 초반 2% 급락…코스피 다시 3000대로 close (-4.0%), SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 311,800 전일대비 12,200 등락률 -3.77% 거래량 72,113 전일가 324,000 2021.01.28 15:30 장마감 관련기사 출렁이는 증시…코스피 하락폭 다시 2%대로장 초반 2% 급락…코스피 다시 3000대로SK머티리얼즈, 주당 4000원 결산배당 결정 close (-3.7%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 186,600 전일대비 7,100 등락률 -3.67% 거래량 613,730 전일가 193,700 2021.01.28 15:30 장마감 관련기사 셀트리온제약, 주가 18만 9400원.. 전일대비 -2.22%출렁이는 증시…코스피 하락폭 다시 2%대로낙폭 1%대로 좁혔지만…코스피 여전히 3000대 close (-3.6%), 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 149,200 전일대비 3,400 등락률 -2.23% 거래량 1,816,738 전일가 152,600 2021.01.28 15:30 장마감 관련기사 출렁이는 증시…코스피 하락폭 다시 2%대로美 FDA 긴급승인! 뛰어난 예방효과! 지금 잡아야 오릅니다.[클릭 e종목] 불확실성에 조정받은 셀트리온…반등은 언제? close (-2.2%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 47,800 전일대비 950 등락률 -1.95% 거래량 772,497 전일가 48,750 2021.01.28 15:30 장마감 관련기사 출렁이는 증시…코스피 하락폭 다시 2%대로낙폭 1%대로 좁혔지만…코스피 여전히 3000대장 초반 2% 급락…코스피 다시 3000대로 close (-1.9%) 등의 순이었다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr