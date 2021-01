윌로펌프, ‘2021 윌로 세일즈 포럼’ 개최

위기극복과 상생 주제로 ‘2021 세일즈 및 마케팅 전략’ 발표

[아시아경제 김희윤 기자] 윌로펌프는 ‘2021 윌로 세일즈 포럼 및 세일즈 파트너스 어워드’를 개최했다고 28일 밝혔다.

행사는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 감염 확산 방지를 위해 온라인 포럼으로 진행됐다. 어워드에는 윌로펌프 소속 100여 곳의 대리점이 참석했다.

이번 세일즈 포럼은 코로나19로 글로벌 경기 침체 관련 ‘위기 극복과 상생’이라는 키워드로 진행됐다. 거시적 사회 변화에 따른 펌프 시장의 영향분석과 2021 세일즈·마케팅 전략에 대한 발표가 주를 이뤘다.

김연중 윌로펌프 대표는 “윌로의 세일즈 파트너스인 대리점들의 협력과 지지가 없으면 위기 극복은 있을 수 없다”며 “커뮤니케이션 강화·데이터 분석 및 전략에 근거한 영업 및 마케팅 활동·디지털화를 통한 지속적인 혁신으로 대리점과의 상생 방안을 꾸준히 찾아 나가겠다”고 말했다.

