[컨콜] 현대제철 "올해도 저수익 사업은 구조조정 검토"

[아시아경제 황윤주 기자] 현대제철 현대제철 004020 | 코스피 증권정보 현재가 40,700 전일대비 1,900 등락률 -4.46% 거래량 1,187,387 전일가 42,600 2021.01.28 14:43 장중(20분지연) 관련기사 [컨콜] 현대제철 "철광석 가격 2분기 하락 전망"[컨콜] 현대제철 "자동차 강판·조선 후판, 가격 인상 요구 중"[속보] 현대제철, 작년 매출 18조234억…전년比 12.1% ↓ close 은 28일 4분기 실적 발표 컨퍼런스콜에서 "올해도 핵심 사업 외에 수익성이 지속적으로 낮은 저수익 사업은 구조조정을 검토하겠다"고 밝혔다.

이어 "지난해 박판, 열연, 단조 세 부분 사업 조정을 하면서 일부 단기순손실을 냈지만 올해부터 적자가 지속된 사업을 걷어내 손익에 유리하게 반영될 것"이라고 덧붙였다.

