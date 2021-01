민주당 "故 박원순 시장 성희롱 사과…인권위 권고 이행"

[아시아경제 박철응 기자] 더불어민주당이 국가인권위원회의 고(故) 박원순 전 서울시장의 성희롱 직권조사 결과에 대해 "겸허히 받아들인다"며 사과했다.

신영대 민주당 대변인은 26일 오전 현안 서면 브리핑을 통해 "더불어민주당은 인권위의 결과를 존중하며, 피해자와 서울시민을 비롯한 국민 여러분께 심려를 끼쳐드린 점에 깊은 사과의 말씀을 드린다"고 밝혔다.

이어 "아울러 2차 피해 없이, 피해자가 일상을 회복할 수 있도록 인권위의 권고사항을 이행하겠다. 국회에서도 성인지 강화와 2차 피해 예방을 위한 법적 제도적 개선에 최선을 다하겠다"고 했다.

신 대변인은 "더불어민주당은 성인지적 정당문화를 위해 더 낮은 자세로, 더 책임감을 가지고 함께 하겠다. 뼈를 깎는 쇄신의 노력으로 공당의 책임을 다하겠다"고 강조했다.

