[아시아경제 오현길 기자] 한국거래소 코스닥시장본부는 네스엠에 대해 상장적격성 실질심사 대상여부를 결정하기 위해 추가 조사가 필요하다며 조사기간을 2월17일까지 연장한다고 25일 공시했다.

