[아시아경제 이민지 기자] 이노메트리 이노메트리 302430 | 코스닥 증권정보 현재가 23,250 전일대비 800 등락률 +3.56% 거래량 184,487 전일가 22,450 2021.01.25 15:11 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"이노메트리, 수주 회복 중…내년 본격 성장"이노메트리, 48억 규모 엑스레이 검사장비 수주이노메트리, 스웨덴 노스볼트향 2차전지 검사장비 수주…"유럽 전기차 시장 진출 확대" close 는 서울지방법원이 지난 2018년 자비스가 제기한 10억 규모의 손해배상 청구를 기각했다고 25일 공시했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr