블랙야크, 설 맞이 할인 이벤트 진행

[아시아경제 이승진 기자] 아웃도어 브랜드 블랙야크가 설을 맞이해 ‘BIG 3 할인 이벤트’를 진행한다고 24일 밝혔다.

이번 이벤트는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)로 사태로 인해 고향이나 지인 방문을 자제하는 ‘언택트 명절’ 추세가 이어지면서 선물로 인사를 대신하는 사람들을 위해 기획됐다.

다음 달 14일까지 열리는 이벤트는 선물세트 구매 할인, 멤버십 포인트 3배 적립, 2만 포인트 지급 등으로 구성됐다.

선물세트 구매 할인은 부모님 선물, 겨울산행, 일상복 3가지 테마 아래 구성된 제품 중 고객이 원하는 제품을 2가지 또는 3가지 선택해 세트를 구성하면 각 제품 옵션에 따라 추가로 할인하는 이벤트이다. 2가지를 선택할 경우 정상가 제품은 20%, 이미 할인된 제품은 10%를 추가 할인해 주며, 3가지 선택 시에는 각각 25%, 15%로 할인폭이 커진다.

비와이엔멤버십 회원들을 위한 이벤트도 진행된다. 이벤트 기간 동안 전국 매장에서 제품을 구매하면 멤버십 포인트를 3배 적립해 준다.

또 멤버십 회원(1월 21일까지 가입완료 회원)에게는 1월 22일에 설 선물 지원금 2만 포인트를 일괄 지급해 이벤트 기간 동안 사용할 수 있게 했다. 지급된 포인트는 매장과 블랙야크 온라인몰에서 10만원 이상 구매 시 사용할 수 있고, 이벤트 기간이 지나면 자동 소멸된다.

블랙야크 관계자는 “코로나19 사태가 장기화되면서 이번 설에도 만남보다 선물로 감사의 마음을 전하는 이들이 많다”며, “블랙야크가 준비한 풍성한 혜택으로 마음만은 가깝고 따뜻해지시길 바란다”고 말했다.

