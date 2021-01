바이든 행정부 출범…이낙연 “한반도 비핵화 함께할 것”

[아시아경제 전진영 기자] 이낙연 더불어민주당 대표는 21일 조 바이든 대통령의 신 행정부 출범을 축하하며 “한반도 비핵화를 이룩하는 과정에서 늘 함께하겠다”고 밝혔다.

이 대표는 이날 오전 자신의 페이스북을 통해 “한국과 미국은 한반도의 평화와 번영을 위해 변함없이 함께 전진할 것”이라며 이같이 말했다.

그는 “바이든 대통령이 그 동안 보여준 외교와 정치에서의 탁월한 지도력을 높게 평가한다”며 “외교리더십이 한반도의 안정과 평화에 크게 기여할 것이라 믿어 의심치 않는다”고 강조했다.

이어 “한국 국민은 역사적인 ‘북·미 싱가포르 합의’를 토대로 한반도 비핵화와 평화를 이룩하는 과정에서 바이든 대통령과 늘 함께 하겠다”며 “취임을 축하한다”고 밝혔다.

이 대표는 한미동맹에 대해서도 “미래를 향해 더욱 더 발전할 것”이라며 “오랜 경험과 지혜, 그리고 통합의 리더십으로 미국을 하나로, 세계를 평화로 이끌길 바란다”고도 덧붙였다.

