5·18 참상 알린 정형달 신부 선종

신군부 탄압에 굴복하지 않고 5·18 광주민주화운동의 진실을 알린 정형달 바오로 신부가 16일 지병으로 선종했다. 향년 78세. 고인은 1943년 전남 나주에서 태어나 1969년 사제 서품을 받았다. 광주, 목포, 여수, 해남 등에서 사목 활동을 하다가 2011년 운암동본당 주임신부를 끝으로 퇴임했다.

그는 1980년 5·18 광주민주화운동의 참상을 목격하고 고 조비오 신부, 남재희 신부, 김성용 신부 등과 진실을 알리는 데 앞장섰다. 그해 6월 광주대교구 사제단이 발표한 성명 '광주사태의 진상'을 직접 작성해 정부 당국의 거짓 발표와 언론의 편향 보도를 비판했다. 고인은 이 일로 신군부에 연행돼 고초를 겪었으나 진실을 알리기 위한 노력을 멈추지 않았다. 1985년 5월 '광주의거자료집'을 냈고, 1987년 광주·서울·부산 등에서 5·18 사진전을 열었다.

장례미사는 19일 오전 10시 염주동 성당에서 진행된다. 장지는 담양천주교공원묘원이다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr