갤럭시S21 시리즈 써보니…렌즈 바꿔가며 찍는 재미 쏠쏠

개선된 카메라 기능…망원-초광각 렌즈로 원거리-근거리 모두 선명

사물·공간 장면별 최적 촬영…음식은 더 맛있게, 인물은 더 부각되게

충전기·이어폰 빠지고 사양 일부 낮아졌지만 저렴해진 가격이 상쇄

[아시아경제 한진주 기자] 스마트폰 카메라가 디지털카메라를 대체한 지는 꽤 오래됐지만 갤럭시S21을 쓰다보면 더더욱 디카 꺼낼 일이 줄어들 것 같다. 망원·광각·초광각 렌즈를 바꿔가며 찍을 수 있는 다양한 기능들로 무장했기 때문이다.

갤럭시S21는 후면 카메라와 측면 프레임이 연결돼 신선하다는 점이다. 후면에는 갤럭시노트20와 같은 무광 헤이즈 소재를 입혀 지문이 덜 묻어난다. '플래그십=유리 후면'이라는 공식을 깨고 갤럭시S21은 플라스틱 소재를 택했는데 고릴라 글래스 빅터스를 적용한 울트라 모델과 나란히 놓고 볼 땐 구별하기가 어려웠다. 소재를 바꿨음에도 무게는 전작보다 6~14g 무거워졌다.

갤럭시S21과 울트라 모델을 며칠간 사용해봤더니 카메라 기능이 가장 만족스러웠다. 근거리 사물은 접사로, 먼 거리는 줌을 당겨도 선명한 사진이 찍혔다. 이번에 도입된 '디렉터스 뷰' 기능은 동영상을 찍을 때 멀티 카메라의 앵글을 동시에 보여줘 찍고싶은 렌즈를 선택할 수 있고 전후면 카메라 동시 촬영도 가능하다.

울트라 모델의 경우 초점이 잘 맞지않는 단점이 있었지만 갤럭시S21부터는 자동으로 초광각으로 바뀌면서 가까운 사물까지 선명히 찍혔다. 접시 맨 앞에 놓인 딸기, 접시 뒤에 놓인 포크에 각각 초점을 맞췄을 때 사진 결과물이 확연히 달라졌다. 줌 배율을 높일수록 손떨림이 민감해지는 단점을 해소해주는 ‘줌 락’ 기능은 20배 줌에서도 흔들림을 잡아줘 먼 곳을 당겨 찍을 때 유용했다.

사물과 공간을 인식해 장면별 최적 촬영을 골라주는 기능 덕분에 음식은 더 맛깔나게, 집은 더 따뜻해보이게 찍혔다. 이케아 매장에서 쇼룸을 찍었을 때는 ‘집’으로 인식했고 조화는 ‘꽃’으로 인식해 색감이 자연스럽게 바뀌었다. 인물사진 기능도 개선됐는데 쇼룸의 인형이나 컵에 초점을 맞추고 찍었더니 배경이 흐릿해져 심도가 깊어진 것 같은 느낌을 줬다. 야간모드로 화려한 색감의 베트남 음식점을 촬영했을 때 갤럭시S21에서도 선명한 사진을 얻을 수 있었다.

실험 기능으로 추가된 '개체 지우기' 기능도 유용하다. 촬영한 사진을 편집할 때 상단에서 '실험실' 기능을 활성화 한 후 하단에서 지우개 모양을 누르면 지우고 싶은 행인이나 사물을 없앨 수 있다. 터치만 하면 영역이 자동으로 설정되는데 피사체의 선이 또렷할수록 잘 식별해낸다. 다만 지운 후 배경이 흐릿해지거나 뭉개지는 경우가 많아 좀 더 기능 개선이 필요해보인다.

갤럭시S21은 디스플레이 주사율과 블루스크린을 자동으로 조절 기능 덕분에 눈의 피로가 덜하다. 전작은 주사율을 60㎐나 120㎐중 하나만 선택할 수 있고 배터리가 빨리 소모됐지만 이번 시리즈는 콘텐츠에 맞게 주사율을 바꿔준다. 갤럭시S21은 48~120㎐, 울트라 모델은 10~120㎐로 조정된다. 블루스크린을 조절해주는 ‘편안하게 화면보기’를 활성화하면 잠들기 전에 스마트폰으로 동영상을 봐도 화면이 노르스름해져 눈에 부담이 덜했다.

갤럭시S21과 S21+는 전작보다 램과 디스플레이 하향됐다. 이번 시리즈부터는 충전기·이어폰 대신 케이블만 제공돼 충전기는 별도 구매해야한다. 그럼에도 불구하고 전작보다 25만원 가량 저렴해진 가격은 빠진 부분들을 상쇄하기에 충분하다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr