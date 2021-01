나경원 “정부, 방역수칙 조정 환영…영업시간 제한은 아쉬워”

“면적 당 수용인원 원칙 일부 반영…늦게나마 합리적인 안”

[아시아경제 임춘한 기자] 서울시장 보궐선거 출마를 선언한 나경원 전 자유한국당 원내대표는 16일 “오늘 정부가 발표한 거리두기와 방역수칙 조정 방안에 제가 그동안 대안으로 주장해 온 '면적 당 수용인원' 원칙이 일부 반영됐다”며 “환영한다”고 밝혔다.

나 전 원내대표는 이날 페이스북에서 “헬스장, 노래방, 학원 등은 8제곱미터 당 1명으로 인원을 제한하는 조건으로 저녁 9시까지 운영을 허용하기로 했다고 한다. 긍정적인 개선책이라고 평가한다”며 “제 주장이라고 해서 채택된 것이라기보다는 실제 현장의 목소리와 요구가 그렇기에 정부도 늦게나마 합리적인 안을 내놓은 것으로 보인다”며 이같이 말했다.

나 전 원내대표는 “다만 아쉬운 점은 여전히 남는다. 바로 영업 시간제한의 문제”라며 “헬스장의 경우 면적당 수용 인원을 적용한다면 오히려 그 취지에 맞게 영업시간을 더 넓게 허용하여 고객을 분산시켜야 한다. 직장인의 경우 퇴근 후 식사를 마치면 모두가 9시 안에 헬스장을 이용하기 어렵다. 8시부터 9시까지 특정 시간대에 사람이 몰릴 우려가 있고, 인원 제한으로 오히려 헬스장 운영자와 고객 모두의 불편만 가중될 수 있다”고 지적했다.

나 전 원내대표는 “실제 대형마트를 가보면 퇴근한 젊은 부부들이 9시 문을 닫기 전에 대거 몰리는 모습을 볼 수 있다. 영업시간 제한이 오히려 밀도를 높여, 거리두기의 취지에 반하는 것이라고 볼 수 있겠다”며 “물론 여기는 9시, 저기는 10시 이렇게 차등적인 규제를 적용하는 것에 따른 진통과 불만도 배제할 수 없을 것이다. 그럼에도 저는 거리두기의 본질에 좀 더 집중하는 것이 결국 방역수칙의 목표를 달성하는 가장 효과적인 방안이라고 본다”고 밝혔다.

나 전 원내대표는 “코로나19와의 전쟁은 앞으로도 당분간 계속 될 것이다. 여러 사람의 견해와 경험이 모여 점점 더 현장에 맞는 방역수칙을 마련해나가는 것만으로도 큰 수확이자 변화라고 생각한다”며 “앞으로 저 역시 시민들 목소리를 경청하며 꾸준히 대안을 말씀드리겠다”고 말했다.

