아모레퍼시픽 찾은 공정위…"생생노력은 본부-점주 '윈윈'"

김재신 부위원장, 아모레퍼시픽 현장 방문

아모레퍼시픽, 지난해 10월 가맹점주단체와 상생협약 체결

[세종=아시아경제 주상돈 기자] 김재신 공정거래위원회 부위원장은 15일 "오프라인 가맹점주의 어려움을 극복하기 위한 가맹본부의 상생노력이 필요하다"고 강조했다.

김 부위원장은 이날 서울 용산에 위치한 아모레퍼시픽을 현장 방문한 자리에서 앞선 아모레퍼시픽의 상생노력을 격려하며 이 같이 말했다.

이 자리에는 김 부위원장과 안세홍 아모레퍼시픽 대표이사, 남효철 전국아리따움경영주협의회 회장, 김익수 전국아리따움점주협의회 회장 등이 참석했다.

2006년 설립된 아모레퍼시픽은 국내 화장품 시장의 22.8%를 점유하고 있다. 주요 브랜드는 설화수와 헤라, 아이오페, 라네즈 등으로 2019년 매출액은 3조9000억원 수준이다.

아모레퍼시픽은 지난해 10월 가맹본부의 온라인 화장품 판매와 관련해 가맹점주단체와 ▲오프라인 전용상품 비중 확대 ▲온라인·오프라인 연계 강화 등을 골자로하는 상생협약을 체결한 바 있다.

이 자리에서 안 대표는 "작년 상생협약을 체결했다"며 "이를 시작으로 올해는 오프라인 전용 상품 중심의 새로운 멤버십 제도를 론칭하고 가맹점 방문 고객을 위한 샘플마켓을 도입하는 등 오프라인 가맹점의 새로운 성공 모델을 만드는 데 주력할 것"이라고 말했다. 남 아리따움경영주협의회장은 "작년 본사와 적극적인 협의를 통해 체결된 상생협약이 가맹점에 큰 도움이 됐다"며 "앞으로도 함께 성장을 할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 화답했다.

이에 김 부위원장은 "가맹본부의 상생노력은 가맹점과 동반자로서의 파트너쉽을 공고히 하고 소비자의 신뢰를 쌓을 수 있어 가맹본부에게도 '윈윈'효과를 가져온다"며 "공정위도 상생문화가 화장품 산업을 넘어 가맹산업 전반에 확산될 수 있도록 정책적으로 뒷받침하겠다"고 말했다.

주상돈 기자 don@asiae.co.kr