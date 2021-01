포항서 아열대작물 첫 재배 성공 … 식재 3년 만에 '한라봉' 본격 출하

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 포항시는 북구 흥해읍 망천리 일원 아열대작물 재배 농장(한치용 농가)에서 1월부터 본격적으로 한라봉을 출하한다고 14일 밝혔다.

이번 한라봉 출하농장은 2017년 포항시로부터 아열대작물 사업비를 지원받아 한라봉 0.3㏊ 500그루, 바나나 0.2㏊ 400그루를 심었다. 한라봉 본격 출하는 올해 식재 3년여 만에 처음이다.

이강덕 포항시장은 14일 한라봉 재배 농장을 방문, 수확작업과 택배상자 포장에 일손을 보태며, 포항에서 처음 아열대재배 작물 재배에 도전한 농가를 격려했다.

이번 출하되는 한라봉은 포항시 자체 품질검사결과 평균 중량은 330g, 당도 14.5 브릭스, 산함량 0.78%를 자랑한다. 중량 200g 이상, 12브릭스, 산함량 1.1% 이하인 점을 감안하면 고품질의 한라봉으로 평가받고 있다.

포항시청 관계자는 "포항은 해가 일찍 뜨고 일조량이 풍부하며 비교적 온화한 날씨여서 한라봉 등 아열대작물 재배지로 적합하다"면서 "KTX, 고속도로 등 잘 정비된 도로망으로 물류비를 절감할 수 있는 강점도 있다"고 설명했다.

