영광군 ‘2022년 국고건의사업 발굴 최종보고회’ 개최

[영광=아시아경제 호남취재본부 이전성 기자] 전남 영광군(군수 김준성)은 14일 군청 소회의실에서 ‘2022년도 국고건의사업 발굴 최종보고회’를 개최했다고 밝혔다.

이날 보고회에서는 2022년 국고건의액 기준 신규사업 18건 286억 원, 계속사업 34건 1055억 원 등 총 52건 1341억 원(총 사업비 9317억 원)의 국비지원 건의사업이 논의됐다.

또 주요 신규사업으로 이모빌리티 분야 100억 원, 에너지 관련 분야 70억 원, 농정분야 13억 원, 정주여건 개선과 기반시설 SOC분야 103억 원이 발굴됐다.

주요 계속사업으로 이모빌리티 산업분야 326억 원, 재해위험개선지구정비 분야 71억 원, 도서 및 어촌개발 분야 122억 원, 건설·상하수도분야 394억 원 등의 계속사업도 보고됐다.

김준성 군수는 “정부의 재정분권 정책 추진에 따라 많은 국비사업이 중앙정부에서 지방자치단체로 이양된 열악한 여건 속에서도 군 재정 확충을 위해 최선을 다해 주신 직원들의 노고를 격려한다”며 “중앙부처 심의일정 등에 맞춰 기민하게 대응하고, 군에 반드시 필요한 사업 및 군민의 생활과 밀접한 현안 사업을 추가 발굴해 줄 것을 부탁드린다”고 말했다.

