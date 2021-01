코스피 하락반전 뒤 혼조세…기관·외국인 강한 순매도↑

[아시아경제 금보령 기자] 기관 및 외국인투자가들의 강한 순매도세에 11일 코스피가 하락반전 후 혼조세를 나타냈다.

11일 오전 11시29분 기준 코스피는 전거래일 대비 0.64%(20.24포인트) 오른 3172.42였다.

코스피는 이날 전거래일보다 0.31%(9.72포인트) 오른 3161.90으로 개장한 뒤 장중 한때 3266.23까지 치솟으며 3200선을 넘기기도 했다. 그러나 오전 11시6분쯤 기관 및 외국인투자가들의 순매도세를 이기지 못하고 하락반전한 뒤 등하락을 반복하고 있다.

코스피 시장에서 기관은 2조1888억원어치를, 외국인은 4515억원어치를 순매도했다. 이와 달리 개인은 2조7174억원어치를 순매수하며 물량을 받아냈다.

오전에 코스피를 이끈 건 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 94,000 전일대비 5,200 등락률 +5.86% 거래량 58,382,279 전일가 88,800 2021.01.11 12:03 장중(20분지연) 관련기사 동학개미, 최선호주는 역시 '삼전'…1월 장바구니 뭐 담았나적중했습니다!! ‘삼성전자’ 주가상승의 비밀. 또 한번드립니다전기차 전성시대... 시총 톱10 중 6개가 관련사업 close , 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 274,000 전일대비 28,000 등락률 +11.38% 거래량 10,323,235 전일가 246,000 2021.01.11 12:03 장중(20분지연) 관련기사 '내수 가속 페달' 현대차, 2년 연속 매출 100兆 청신호전기차 전성시대... 시총 톱10 중 6개가 관련사업“LG화학” 급등하는 이유! 속!! 시원하게 말씀드립니다!! close , 대한항공 대한항공 003490 | 코스피 증권정보 현재가 29,700 전일대비 1,800 등락률 +6.45% 거래량 14,389,099 전일가 27,900 2021.01.11 12:03 장중(20분지연) 관련기사 '간결하고 편리하게' 대한항공, 홈페이지·모바일앱 전면 개편대한항공, 코로나19에 마일리지 개편 시행 2년 미뤄대한항공, 발행주식총수 확대 정관개정안 통과…아시아나 인수 속도 close 등 대형주들이었다. 전거래일 종가 8만8800원이었던 삼성전자는 장중 9만6800원까지 올랐고, 현대차도 24만6000원에서 28만9000원까지, 대한항공도 2만7900원에서 3만1350원까지 뛰었다.

같은 시각 코스닥지수는 전거래일보다 1.48%(14.60포인트) 내린 973.19를 기록했다.

코스닥은 전거래일 대비 0.06%(0.59포인트) 상승한 988.38로 장을 연 뒤 상승과 하락을 이어가고 있다.

코스닥시장에서는 개인이 795억원어치를 순매도했고, 외국인과 기관이 각각 835억원, 149억원을 순매수했다.

시가총액 상위 종목 가운데 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 168,400 전일대비 5,500 등락률 +3.38% 거래량 3,811,714 전일가 162,900 2021.01.11 12:03 장중(20분지연) 관련기사 국내 임상3상 승인으로 ‘주가급등’! 후속 株 시원하게 드립니다!!셀트리온헬스케어, 투자자 검색 급증... 주가 17만 2400원(5.83%)'거침없는 상승세' 코스피, 장 초반 3200선 돌파…코스닥은 하락 (상보) close (3.38%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 221,500 전일대비 600 등락률 +0.27% 거래량 781,440 전일가 220,900 2021.01.11 12:03 장중(20분지연) 관련기사 셀트리온제약, 검색 상위 랭킹... 주가 0.32%코스피, 3100 넘어 3150선으로 새해 첫 주 마감코스피, 1.4%대 상승 출발...3000선 회복 close (0.45%) 등은 올랐지만, 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 95,300 전일대비 2,600 등락률 -2.66% 거래량 527,410 전일가 97,900 2021.01.11 12:03 장중(20분지연) 관련기사 에이치엘비 "리보세라닙, 중국서 간암 2차 치료제로 시판허가"[클릭 e종목]"에이치엘비, 임상 결과 등 올해 모멘텀 몰려"코스피, 종가 기준 첫 3000선 마감...장중 3050선 돌파 close (2.55%), 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 180,000 전일대비 6,600 등락률 -3.54% 거래량 403,500 전일가 186,600 2021.01.11 12:03 장중(20분지연) 관련기사 제약·바이오 지각변동…셀트리온 1위 오른다코스피, 종가 기준 첫 3000선 마감...장중 3050선 돌파 코스피, 외인·기관 순매수에 2%대 강세...3050선 돌파 close (3.54%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 157,100 전일대비 3,300 등락률 -2.06% 거래량 343,400 전일가 160,400 2021.01.11 12:03 장중(20분지연) 관련기사 외국인, 3주 연속 '사자'…코스피 사고 코스닥 팔고코스피, 3100 넘어 3150선으로 새해 첫 주 마감코스피, 장중 사상 첫 3000 돌파…외국인·기관 매도로 2960선 하락마감 close (2.43%) 등은 내렸다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr