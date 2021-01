송파구 2020년 인구 자연증가 1506명...서울시 1위 차지한 원인 뭘까?

전체 인구 66만7000명…서울시 최대 자치구 자리 굳혀

[아시아경제 박종일 기자] 지난해 우리나라 주민등록인구가 사상 처음으로 감소한 가운데 송파구(구청장 박성수)는 인구 자연증가가 이뤄졌다고 11일 밝혔다.

행정안전부가 지난 3일 발표한 ‘2020 주민등록인구 통계’ 결과에 따르면 지난해 송파구 출생자는 3824명, 사망자는 2318명으로 1506명이 자연증가한 것으로 나타났다.

이는 서울시 전체 자연인구 증가폭의 대부분인 71.6%를 차지한 수치다. 지난해 서울의 인구 자연증가는 2104명(출생 4만8055명, 사망 4만5951명)에 불과했다.

특히, 지난해 우리나라 주민등록인구가 출생자 보다 사망자가 더 많은 ‘인구 데드크로스(dead cross)’ 현상을 보인 가운데 구는 아이 키우기 좋은 환경을 만들기 위한 노력이 성과를 보인 것으로 분석했다.

구는 민선 7기 역점사업으로 구립어린이집 확충을 실시 지난해 8월 100개소까지 늘리고, 서울시 최초 야간 긴급돌봄 서비스 제공, 공동육아나눔터 확충 을 비롯 '1사 1다자녀가정 결연'을 지속 추진하는 등 공동체가 함께 양육하는 환경을 조성해 왔다.

올해는 둘째 자녀부터 지원하던 출산축하금을 첫째 자녀까지 확대 지원, 어르신을 위한 다양한 건강지원 사업을 추진해 출산율 저하 및 고령화 극복에 더욱 힘쓸 계획이다.

구는 지난해 주민등록인구 66만7960명을 기록, 서울시 인구 최대 자치구의 자리를 지켰다.

박성수 송파구청장은 “대한민국 인구절벽 추세 속에서도 송파구의 인구 자연증가는 지역 발전의 큰 동력이 될 것”이라면서 “앞으로도 신혼부부와 아이들이 살기 좋고 행복한 삶을 지속할 수 있는 환경을 조성해 지속 발전하는 송파를 만들겠다”고 전했다.

