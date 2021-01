경북도, 설 명절 中企 운전자금 1200억 융자 … 1년간 금리 2% 보전

3억원(우대 5억) 이내 융자지원

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경상북도는 코로나19 등으로 자금난을 겪고 있는 중소기업의 경영안정화를 위해 1200억원 규모의 설 명절 중소기업 운전자금을 지원한다고 10일 밝혔다.

도내 중소기업이 시중은행(14개 협력은행)을 통해 융자 대출 시, 대출금리의 일부(2%)를 1년간 보전하는 이차보전방식으로 운용한다.

제조·건설·무역·운수업 등 11개 업종을 영위하는 중소기업이 지원 대상이다. 또한 벤처기업, 사회적 기업 등 경북도 중점 육성기업은 업종에 상관없이 융자 신청이 가능하다. 접수기간은 오는 11일부터 29일까지다. 신청 관련 자세한 내용은 경상북도 자금시스템을 참고하면 된다.

지난해와 달리 이번 설 자금은 온라인으로 비대면 신청 가능하다. 온라인 신청 건에 대해서는 신청기업이 직접 진행상황을 확인할 수 있다. 접수기간도 지난해 12일에서 올해는 19일로 늘어나 기업의 편의를 높였다.

도에서는 시·군, 경북경제진흥원과 협력해 2월5일까지 융자 추천함으로써 설 연휴 전까지 취급은행을 통해 대출 실행이 완료될 수 있도록 할 계획이다.

이철우 경북도지사는 "설 명절 운전자금으로 얼어붙은 경제를 완전히 녹일 수는 없지만 조금이나마 따뜻한 명절을 보냈으면 한다. 향후에도 금융기관과 협력하여 지역기업에 힘이 되는 지원책을 마련하겠다"고 전했다.

