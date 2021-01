CJ대한통운, 확진자 발생으로 곤지암허브터미널 부분 폐쇄

[아시아경제 박형수 기자] CJ대한통운은 6일 경기도 곤지암허브터미널을 부분 폐쇄했다고 밝혔다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진자 1명이 발생함에 따라 방역 작업을 했다.

지난 4일까지 출근한 아르바이트 직원이 확진 판정을 받으면서 슈트(상하차 지점까지 물건을 전달하는 미끄럼틀 형태의 공간) 414개 가운데 소형 상품을 처리하는 29개를 폐쇄했다.

CJ대한통운 관계자는 "터미널 내 밀접접촉자는 총 10명"이라며 "진단검사를 받도록 통보했다"고 말했다. 이어 "확진자는 출근 버스를 타지 않고 자기 차량으로 이동했다"고 덧붙였다.

CJ대한통운은 슈트를 부분 폐쇄했지만 대다수 물량은 터미널 내 다른 슈트를 활용해 처리할 수 있다고 설명했다. 일부는 인근 허브 터미널로 보내 처리해 배송하는 데 최대한 차질이 없도록 할 계획이다.

곤지암허브터미널은 연면적 30만㎡ 규모의 국내 최대 규모 허브터미널로 하루 172만개 택배 상자를 분류할 수 있다.

