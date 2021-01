하태경 "추미애가 K방역 무너뜨려…동부구치소 수감자 50% 감염" 비판

"문 대통령이 추 장관에게 엄중 책임 물어야" 촉구

[아시아경제 임주형 기자] 하태경 국민의힘 의원은 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 집단감염이 발생한 서울 동부구치소 사태의 책임이 추미애 법무부 장관에게 있다면서 "엄중한 책임을 물어야 한다"고 촉구했다.

하 의원은 6일 자신의 페이스북에 쓴 글에서 "동부구치소 코로나19 집단감염은 국가기관의 방역실패에서 비롯됐다"면서 "마스크도 제때 지급하지 않고, 코로나19 접촉자와 비접촉자를 뒤섞어 180명을 한 강당에 4시간 동안 모아놓거나 운동장과 목욕탕까지 함께 사용하는 등 방역 기본이 전혀 지켜지지 않았다"며 이같이 말했다.

이어 "그 결과 오늘 발표된 66명의 확진자를 포함해 전체 수감자의 50%에 가까운 1150여명이 코로나19에 감염되는 사상 초유의 사태가 일어났다"며 "동부구치소가 현대판 코로나19 마루타 실험장이 된 것"이라고 주장했다.

그러면서 "의료진과 국민이 피땀 흘려 일으켜 세운 K방역을 추미애 장관과 문재인 정부 스스로 무너뜨린 것"이라고 지적했다.

하 의원은 "그래도 우리 국민은 방역 하나만큼은 잘 한다는 믿음으로 참고 견뎌왔는데 동부구치소 사태로 이런 믿음이 산산조각 났다"며 "문재인 대통령은 직접 추 장관에게 엄중한 책임을 물어야 한다"고 목소리를 높였다.

이날 법무부는 동부구치소에 대한 제6차 전수조사 결과, 수용자 가운데 66명이 추가 확진됐다고 밝혔다.

앞서 지난해 11월27일 해당 구치소에서 최초 확진자가 확인됐다. 이후 교정당국은 지난달 18일 첫 전수조사를 실시했고, 지금까지 6차례에 걸친 전수조사에서 총 1118명이 확진 판정을 받았다.

법무부는 집단감염 발발 초기 공간 부족으로 인해 밀접접촉자들을 함께 수용할 수밖에 없었다고 시인했다.

김재술 법무부 의료과장은 6일 오전 정부 세종청사에서 열린 코로나19 정례브리핑에서 "동부구치소는 집단감염이 최초로 발생했던 12월19일 당시 116.7% 정도 과밀 수용 상태였다"며 "확진자와 접촉자, 비접촉자를 철저히 분리하는 게 기본원칙이지만 예측하지 못했던 집단감염이 발생하면서 당시 초과밀 상태, 이미 독거실에 있던 수용자들의 정신질환 문제 등으로 조절이 이뤄지지 못했다"고 밝혔다.

이어 "불가피하게 밀접접촉자들에 대한 혼거 수용이 불가피했다는 점 말씀드린다"고 덧붙였다.

다만 "이런 상태를 극복하기 위해 지금까지 다섯 차례에 걸쳐 조절 이송을 실시해 왔다"며 "상당 수준의 수용률을 낮추는 결과를 얻어냈다"고 강조했다.

법무부에 따르면 지난달 18일 기준 2292명이던 수용인원은 전날(5일) 오후 9시 기준 1320명으로 감소, 수용밀도는 63.7%로 낮아졌다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr