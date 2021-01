속보[아시아경제 임주형 기자] 정부가 영국발 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 변이 바이러스의 국내 유입을 차단하기 위해 입국 확진자에 대한 정밀 검사를 강화했다.

김은진 중앙방역대책본부 검사분석1팀장은 6일 백브리핑에서 관련 대책을 묻는 질문에 "지난해 12월부터 각국 입국 확진자의 10% 안팎에 대해 변이 바이러스 감시를 강화해 (정밀 검사를) 실시하고 있다"고 밝혔다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr