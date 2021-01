[아시아경제 이광호 기자]<전보>

◆복수직서기관

▶국세청 소득파악팀장 권동철 ▶국세청 국세통계담당관실 김형철 ▶국세청 공익중소법인지원팀장 이병오

◆행정사무관

▶국세청 혁신정책담당관실 연제민 ▶국세청 혁신정책담당관실 김현승 ▶국세청 국세통계담당관실 이병주 ▶국세청 비상안전담당관실 김영주 ▶국세청 국세청빅데이터센터 이기각 ▶국세청 국세청빅데이터센터 조현선 ▶국세청 정보화1담당관실 김효진 ▶국세청 정보화1담당관실 김동윤 ▶국세청 감찰담당관실 권경환 ▶국세청 납세자보호담당관실 홍성훈 ▶국세청 심사1담당관실 조미희 ▶국세청 심사2담당관실 손창호 ▶국세청 역외탈세정보담당관실 이준호 ▶국세청 상호합의담당관실 김지우 ▶국세청 징세과 장은수 ▶국세청 징세과 윤상봉 ▶국세청 법령해석과 문병갑 ▶국세청 소득세과 박해근 ▶국세청 소득세과 김석우 ▶국세청 법인세과

유민희 ▶국세청 공익중소법인지원팀 김지연 ▶국세청 공익중소법인지원팀 원정재 ▶국세청 공익중소법인지원팀 박운영 ▶국세청 공익중소법인지원팀 문한별 ▶국세청 원천세과 전정영 ▶국세청 원천세과 표삼미 ▶국세청 소비세과 서승희 ▶국세청 부동산납세과 최일암 ▶국세청 자본거래관리과 김희대 ▶국세청 조사기획과 황민호 ▶국세청 조사1과 양영진 ▶국세청 조사2과 김형준 ▶국세청 국제조사과 김일도 ▶국세청 조사분석과 이우진 ▶국세청 장려세제신청과 이승철 ▶국세청 운영지원과 김주식 ▶국세청 이한솔

◆전산사무관

▶국세청 전산기획담당관실 양동훈 ▶국세청 정보화1담당관실 김경선 ▶국세청 정보화1담당관실 장원식 ▶국세청정보화2담당관실 김희재 ▶국세청 정보화3담당관실 강지원 ▶국세청 정보화3담당관실 강기석 ▶국세청 정보보호팀 성승용 ▶국세청 세원정보과 정동재

이광호 기자 kwang@asiae.co.kr