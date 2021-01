박형준 "여권 사면 제의 환영…文, 가능한 빨리 사면하길"

[아시아경제 김혜민 기자] 내년 4월 부산시장 보궐선거에 출마를 선언한 박형준 국민의힘 예비후보는 2일 이낙연 더불어민주당 대표의 두 전직 대통령 사면 제안에 대해 "의도가 무엇이든 사면 제의를 환영한다"고 밝혔다.

이명박 정부에서 청와대 정무수석을 지낸 박 후보는 이날 자신의 페이스북을 통해 "신속한 사면이 이뤄지기를 기대한다"며 이 같이 말했다. 이 대표는 전날 이명박·박근혜 전 대통령에 대한 사면을 문재인 대통령에게 건의하겠다고 밝힌 바 있다.

박 후보는 "두 전직 대통령은 한때 대한민국을 대표했던 분들이고 국격의 상징이었던 분들"이라며 "이미 고령에다 코로나19 감염 위험이 높은 곳에서 사실상 종신형을 살고 있다"고 말했다.

그러면서 "국민통합을 위해서나 국격을 위해서나 사면은 필요한 일"이라며 "대다수 국민들도 과거를 딛고 미래로 나아가기 위한 조치로서 사면을 환영할 것"이라고 강조했다.

그는 "대한민국의 가장 큰 문제 중 하나는 적대와 증오의 정치로 국민 통합과 민주주의가 위협받는 일"이라며 "언제까지 극단적 분열의 정치를 계속할 수는 없다"고 말했다. 이어 "코로나19로 온 국민이 너무나 힘든 시기, 사면을 통해 화해하고 화해의 힘으로 위기를 극복했으면 좋겠다"고 덧붙였다.

박 후보는 "사면권은 국민이 위임한 국가 통수권자에게 부여된 특별한 권한이다. 국가 공동체의 결속과 화합에 도움이 되는 고도의 정치적 결정을 할 수 있는 권한을 대통령에게 부여한 것"이라며 "문 대통령께서 가능한 한 빠른 시간 내에 두 전직 대통령을 사면하길 기대한다"고 강조했다.

