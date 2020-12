EU "가짜 코로나 백신 유통 주의"

[아시아경제 나한아 기자] 유럽연합(EU) 경찰기구인 유로폴이 가짜 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 백신의 유통 위험성을 경고했다.

27일(현지 시각) dpa통신에 따르면 카트린 드 볼 유로폴 청장은 일부 범죄 세력이 코로나19 백신에 대한 수요를 이용해 범죄를 도모할 위험이 있다고 밝혔다.

드 볼 청장은 "(범죄 세력이) 소셜미디어(SNS)에서 가짜 백신을 판매하려는 징후를 이미 포착했다"라며 "판매 제안에 응하면 아무것도 받지 못하거나, 가짜 백신을 받게 될 것"이라고 주의를 당부했다.

그러면서 "코로나19 백신을 훔치려는 시도가 있을 수 있다"라고 지적했다. 그는 범행 가능성이 큰 곳을 이미 물색해뒀다면서 "유럽 각국 경찰이 공조해 백신이 안전하게 유통될 수 있도록 대처할 것"이라고 말했다.

드 볼 청장은 "유로폴이 범죄 세력에게 경고 조치를 했으며 EU 회원국에도 경고를 보냈다"라고 밝혔다. 또 가짜 백신이 건강에 악영향을 줄 수 있다고도 강조했다.

나한아 인턴기자 skgksdk9115@asiae.co.kr