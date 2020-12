집콕 생활 위로하는 ‘특별한 커피’ 한 잔

하루 평균 1.4잔 소비하는 커피수요

집콕 장기화에 홈카페·커피머신 관심 집중

[아시아경제 김희윤 기자] 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 여파로 연말 송년회와 모임을 취소하고 가족, 지인과 단촐한 ‘홈파티’ 혹은 ‘혼파티(혼자+파티)’를 계획하는 이들이 늘어나면서 커피머신 수요가 증가하고 있다.

관세청과 커피 업계에 따르면 2017년 국내 커피 판매량은 265억잔(커피믹스·원두커피·캔커피 포함) 으로 1인당 512잔의 커피를 소비한 것으로 나타났다. 행정안전부 식품업종 인허가 데이터 분석결과 전국의 커피 전문점은 전국 8만3692곳(2020년 기준)에 달한다. 하지만 코로나19 재확산으로 카페 내 취식이 금지되자 이러한 커피 수요가 곧 홈카페에 대한 관심으로 이어지고 있다고 업계 관계자들은 설명했다.

26일 커피머신 브랜드 유라(JURA)는 예년과 다른 연말 분위기로 아쉬움이 큰 집콕족을 위해 집콕 기간을 한층 특별하게 해줄 시그니처 커피 레시피를 제안한다고 밝혔다.

원두 분쇄부·커피 추출·세척까지 전과정을 원터치로 처리하는 유라 전자동 커피머신은 에스프레소 기반의 다양한 스페셜티 커피 메뉴를 취향에 따라 간편히 즐길 수 있도록 제공한다.

커피·보드카의 환상적 콜라보 ‘에스프레소 마티니’

커피와 술의 조합인 ‘커피 칵테일’은 연말 파티 분위기에 딱 맞는 메뉴다. 커피 칵테일은 특별한 기술이나 도구가 필요하지 않아, 누구나 쉽게 만들 수 있는 것이 매력이다. 그 중에서도 ‘에스프레소 마티니(Espresso Martini)’는 영국에서 칵테일 명예의 전당까지 올라 세계적으로도 유명한 메뉴다.

에스프레소 마티니는 먼저 커피머신에서 추출된 에스프레소 투 샷(원 샷30ml 기준), 보드카(앱솔루트) 30ml, 칵테일 쉐이커, 얼음, 설탕 시럽을 준비해야 한다. 먼저 쉐이커에 얼음, 보드카, 에스프레소 순으로 넣고 빠르게 냉각화, 섞일 수 있도록 쉐이킹한다. 흔들면서 생기는 거품이 풍부할수록 더 부드러운 식감을 느낄 수 있다. 그 다음 쉐이커에 칵테일 스트레이너를 올려 거품층과 액체층을 잘 나눠주며 천천히 잔에 부어준다. 커피 위에 원두 3알 정도를 집게로 올려 데코레이션해주면 완성된다.

입안 가득 채우는 겨울 낭만, 달콤 쌉쌀 ‘시나몬 라떼’

알싸한 향과 맛이 매력적인 ‘시나몬 라떼’는 갑작스러운 한파로 인해 차가워진 몸과 마음을 따뜻하게 녹여주기에 제격인 메뉴다.

시나몬 라떼에는 시나몬 파우더와 스틱, 설탕, 우유가 필요하다. 우선 머그잔에 뜨거운 물을 담아 컵을 충분히 따뜻하게 데워준다. 컵을 미리 데워 놓으면 커피를 오랫동안 따뜻하게 마실 수 있다. 그 다음 시나몬 라떼의 핵심인 시나몬 파우더를 만든다. 계피 향이 진한 시나몬 파우더와 설탕을 섞어 충분히 흔들면 시나몬 파우더가 완성된다. 유라 커피머신과 우유 노즐을 연결한 뒤, 라떼 마키아토 버튼을 눌러 데워진 컵에 메뉴를 추출한다. 부드러운 밀크폼이 올려진 유라 라떼 마키아토 위에 준비한 시나몬 파우더를 곱게 뿌려주면 완성된다. 이 때 시나몬 스틱을 컵에 넣어 곁들어 먹으면, 카페 메뉴 못지 않은 비주얼과 향, 맛을 함께 즐길 수 있다.

고소함·달콤함이 두배, 손쉽게 완성하는 고급 디저트 ‘아몬드 솔트 아포가토’

이탈리아어로 ‘끼얹다’라는 뜻을 가지고 있는 ‘아포가토(Affogato)’는 부드러운 바닐라 아이스크림에 진하고 뜨거운 에스프레소를 부어 달콤한 첫 맛과 고소한 끝 맛을 모두 느낄 수 있는 커피 메뉴다. 여기에 각종 견과류와 소금을 더하면 색다른 맛과 풍미를 느낄 수 있다.

준비물로 유라 커피머신에서 추출된 에스프레소 투 샷(원 샷30ml 기준), 바닐라 아이스크림, 견과류, 소금, 초코 시럽이 필요하다. 준비된 컵에 아이스크림 두 수쿱, 아몬드를 먹음직스럽게 담고 그 위에 초코 시럽을 취향에 따라 뿌린 후, 유라 커피머신에서 추출된 에스프레소 투 샷을 살며시 부어주면 완성된다. 완성된 아포가토 위에 소금 한 꼬집을 뿌려주면 단짠의 묘미를 느낄 수 있다.

한편 유라는 연말 연시를 맞아 내년 1월 17일까지 ‘고객 감사 대전’ 프로모션을 진행한다. 한 해 동안 가장 많은 사랑을 받았던 커피머신을 최대 20% 할인가로 선보이며, 보상 판매 이벤트 및 특별 사은 혜택을 제공한다.

