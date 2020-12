김두관 '尹 탄핵' 주장에…野 "尹 찍어내는 본심, 文 안전보장이었나"

[아시아경제 이지은 기자] 여당 중진인 김두관 더불어민주당 의원이 윤석열 검찰총장 탄핵론을 외치자 야당 의원들이 일제히 비판에 나섰다. '윤 총장 찍어내기' 본심이 문재인 대통령 퇴임 후 안전보장이라는 지적도 나왔다.

오신환 전 국민의힘 의원은 25일 페이스북을 통해 "대통령의 '법원 결정을 존중한다'는 메시지가 나온 게 불과 몇시간 전인데, 문 대통령의 레임덕이 틀림없다"며 이같이 말했다.

'윤 총장 탄핵안을 준비해야 한다', '검찰 개혁 없이는 문 대통령의 안전보장은 없다'는 김 의원의 말에 반박한 것이다.

오 전 의원은 "대통령이 뭐라 떠들든 갈 길을 가겠다는 얘기인가, 아주 단체로 미쳐간다"며 "탄핵 추진 꼭 하고 징계위 재소집도 할 수 있으면 한번 해보라"고 말했다.

같은 당 하태경 의원은 김 의원의 말에 "대통령이 감옥 갈 불법을 저질렀나"며 "민주당 의원들이 대통령 핑계로 윤 총장 공격을 계속 할수록 국민들은 대통령이 감옥갈 불법 저지른 것은 아닌가 의심할 수 밖에 없다. 죄를 짓지 않았으면 검찰이 뭐가 무섭나"고 지적했다.

그는 "문재인 대통령도 법원 판결 존중하겠다며 윤 총장 징계 사과했으면 추미애 법무부 장관을 경질하고 민주당에도 경고해야 한다"며 "대통령은 사과하는데 대통령과 함께하는 집권당이 그 반대로 말하고 행동한다면 그 사과의 진정성을 인정하기 어렵다"고 말했다.

하 의원은 "아울러 대통령은 월성원전, 울산시장 선거개입 등 권력비리 수사하는 검찰에 성역없이 수사하라고 독려해야 한다"며 "그렇지 않고 권력비리 수사를 비난하는 민주당을 묵인한다면 국민들은 검찰을 계속 때리는 민주당 뒤에 대통령이 있다고 의심할 수 밖에 없다"고 지적했다.

국민의힘 서울 송파병 당협위원장인 김근식 경남대 교수는 "용감무식한 김 의원 때문에 드디어 '윤 총장 찍어내기'의 본심이 폭로됐다"며 "결국은 검찰개혁도 아니고 오로지 문 대통령의 퇴임후 안전보장이 목적"이라고 지적했다.

그는 "울산시장 선거공작, 월성원전 조작, 검찰총장 징계 직권남용 논란까지, 퇴임 후 적폐청산의 칼날로 되치기 당할까봐 기를쓰고 윤총장 찍어내기 하는 것"이라며 "역시 무식하면 용감하고 단순하다"고 말했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr