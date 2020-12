[아시아경제 박지환 기자] 전 프로야구 선수인 임창용(44)씨가 지인에게 수천만원을 빌린 뒤 일부를 갚지 않아 고소를 당했다.

24일 서울 강남경찰서는 지난달 5일 임씨가 사기 혐의로 피소된 사건을 서울중앙지검에서 넘겨받아 현재 수사 중이라고 밝혔다.

임씨는 지난 7월 알고 지내던 30대 여성에게 2500만원을 빌렸다. 이 중 1500만원을 갚지 않은 혐의를 받고 있다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr