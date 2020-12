"연말 알짜분양 나온다"…서울 강동·경기 평택 등 6302가구 채비

[아시아경제 김유리 기자] 12월 마지막 주 '힐스테이트리슈빌강일' 등 전국에서 6302가구가 분양에 나선다.

26일 부동산114에 따르면 12월 마지막 주에는 전국 8개 단지에서 총 6302가구(일반분양 6302가구)가 분양을 시작한다. 서울 강동구 고덕강일공공주택지구 '힐스테이트리슈빌강일', 경기 평택시 고덕국제신도시 '힐스테이트고덕센트럴', 충북 청주시 가경동 '가경아이파크5단지' 등이 분양할 예정이다. 모델하우스는 4개 사업장에서 개관을 앞두고 있다. 인천 연수구 선학동 '한화포레나인천연수', 강원 강릉시 내곡동 '강릉자이파인베뉴', 경북 구미시 원평동 '구미IC광신프로그레스' 등이 개관을 준비 중이다.

현대건설은 계룡건설과 손잡고 고덕강일공공주택지구 5블록에서 '힐스테이트리슈빌강일'을 공급한다. 도보거리에 강빛초·중교(2021년 상반기 개교예정) 등이 위치한다. 단지는 지하 2층~지상 27층, 7개동 규모로 84·101㎡(전용면적), 809가구로 구성된다. 한강을 비롯해 고덕수변생태공원, 망월천 등이 인근에 위치해 있다. 수도권제1순환고속도로, 서울양양고속도로, 올림픽대로 등도 가까워 교통환경이 우수하다.

현대엔지니어링은 경기 평택시 고덕국제화계획지구 주상복합용지 Ebc-2 일원에 지하 3층~지상 49층, 3개동, 총 660가구 규모로 조성된다. 최근 실내 생활시간 증가로 높은 수요자 선호도를 보이고 있는 중대형 면적 위주(78~93㎡)로 구성되며 전 타입이 4베이(4bay) 이상으로 마련될 예정이다. 단지 내 스트리트몰 '브리티시고덕'과 동시 분양되며 고덕국제신도시 중심부인 비즈니스 컴플렉스 타운에 위치할 예정이다. 사우나, 피트니스장, 독서실 등 커뮤니티 시설이 조성돼 쾌적한 주거여건을 갖출 전망이다.

HDC현대산업개발은 충북 청주시 흥덕구 가경동 633-5 일원에 '가경아이파크5단지'를 분양한다. 지하 2층~지상 최고 29층, 8개동, 84~116㎡, 총 925가구로 구성된다. 가경아이파크 5단지는 이미 공급된 1~4단지와 함께 총 3678가구의 브랜드 타운을 형성할 예정이다. 청주의 중심생활권으로 생활인프라가 풍부하며 서부로와 인접해 시내·외 다양한 멀티교통망을 갖췄고 쾌적한 자연환경 누릴 수 있다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr