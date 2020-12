LH, 한-미얀마 경제협력 산업단지 착공식 개최

[아시아경제 문제원 기자] 한국토지주택공사(LH)는 한국-미얀마 경제협력 산업단지(이하 KMIC) 착공식을 미얀마 양곤 KMIC 현장에서 개최했다고 24일 밝혔다.

KMIC는 LH가 주도하는 최초의 해외 산업단지다. 미얀마 양곤시에서 10㎞ 떨어진 야웅니핀 지역에 224만9000㎡ 규모로 1, 2단계 구간으로 나눠 공사가 추진된다.

LH는 사업착수 기반을 마련하기 위해 지난해 8월 미얀마 정부, 한국의 글로벌세아와 함께 합작계약을 체결한 후 각각 40%, 40%, 20%를 투자해 합작법인을 설립했다.

합작법인은 지난 10월 1단계(127만3000㎡) 사업구간에 대한 단지조성공사 국제입찰공고를 시행해 계룡건설-세아STX엔테크 컨소시엄과 295억원 규모의 계약을 체결했다.

이용삼 LH 글로벌사업본부장은 "이번 착공식을 통해 한-미얀마 경제협력 사업이 본 궤도에 오른 만큼 양국 모두 상생 발전할 수 있는 성공적인 산업단지가 차질없이 조성될 수 있도록 노력하겠다"라고 말했다.

문제원 기자 nest2639@asiae.co.kr