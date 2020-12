‘편법 증여 의혹’ 전봉민 국민의힘 탈당…"깊이 사죄드린다"

父, 3000만원 보도 무마 청탁에…"도의적 책임"

[아시아경제 임춘한 기자] 전봉민 국민의힘 의원이 22일 부친의 편법 증여로 재산을 증식했다는 의혹이 제기되자 당을 전격 탈당했다.

전 의원은 이날 오후 국회에서 기자회견을 열고 "국민의힘 당적을 내려놓기로 결심했다"고 밝혔다.

전 의원은 "아버님의 부적절한 발언으로 물의를 일으킨 데 대해 국민 여러분과 당원 여러분께 깊은 사죄의 말씀을 드린다"면서 이에 대한 "도의적 책임"이 탈당 배경이라고 밝혔다. 전 의원 부친은 해당 의혹을 취재한 MBC 기자에게 3000만원을 주겠다면서 보도를 무마하려 고 했다.

전 의원은 '일감 몰아주기'와 '증여세 납부'에 대해서는 "관련 의혹은 정상적 절차와 규정에 따라 답하겠다"고 말했다. 적인 쟁점에 대해선 "별도로 들을 시간이 있을 것으로 생각한다"고 답했다.

전 의원은 탈당을 당 지도부와 조율했냐는 질문에는 "당에 구체적으로 누가 되기 때문에 저 스스로 그렇게 생각했다"고 밝혔다.

앞서 MBC는 전 의원과 동생들이 만든 회사에 부친의 이진종합건설이 도급공사와 아파트 분양사업 등 일감을 몰아주면서 재산을 130배 불렸고 사실상 편법증여라는 의혹을 제기했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr